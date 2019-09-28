Исследование: что представляют собой белорусские стартапы?

Источник материала: Ежедневник



s13.ru

По данным исследования BelBiz, большинство белорусских стартапов (88,9%) существует на рынке менее 3 лет, при этом почти половина опрошенных (47,1%) работают меньше 12 месяцев.

В 2018 году группа компаний Belbiz провела исследование стартап-экосистемы Беларуси.

Как сообщает «Экономическая газета» , в основу исследования легли результаты онлайн-анкетирования стартапов из базы данных, представленной бизнес-клубом «Имагуру». В опросе приняли участие представители 214 стартапов, в которых хотя бы один основатель с доминирующей долей является белорусом. По мнению авторов исследования, полученные результаты позволяют оценить состояние белорусской стартап-индустрии, а также увидеть, кто же эти люди, которые создают подобные проекты.

Больше половины стартапов имеют юридическую регистрацию, из них 55% зарегистрировано в Республике Беларусь, 15% – в США, 9% – в Эстонии, 4% – на Кипре, 3% – в России. В большинстве случаев, белорусский стартап – это компания с одним или двумя основателями (62,4% ответов), которым в совокупности принадлежит более чем 75% долей компании (76,5% ответов). Такая статистика имеет простое объяснение: пока в отношении развития стартапа сохраняется неопределенность, основатели предпочитают избегать лишних расходов и юридических обязательств. Необходимость в регистрации компании появляется, как правило, тогда, когда стартап привлекает первые инвестиции. Этот аспект предопределяет выбор юрисдикции: основатели стараются выбрать страны с гибким законодательством в сфере венчурного финансирования.

С точки зрения стадии развития продукта белорусские стартапы – это, в основном, проекты, которые имеют работающий прототип и работают над развитием команды (45,9%) или находятся в процессе оформления идеи и формирования команды (15,9%). Как мы видим, зрелой стадией продукта могут похвастать меньше половины стартапов. Наиболее востребованные направления среди стартапов – это SaaS (предоставление программного обеспечения для бизнеса) – 34,7% ответов, AI (искусственный интеллект) – 20%, FinTech (банковские и финансовые технологии) – 13,5%, а также разработка игр и сервисов социальной активности – 13,5%.

Большинство стартапов работает в сфере B2B. Их основными клиентами являются частные компании и корпорации (72,4%). Только 27,6% стартапов имеет регулярный доход. Как отмечают авторы исследования, респонденты крайне неохотно раскрывают размер получаемых стартапом доходов. Только 32% опрошенных поделилось информацией об уровне доходов. В 73,9% случаев это сумма, не превыщающая 10 тыс. USD (предполагаем, что в месяц).



Большинство опрошенных стартапов (83,5%) в качестве источника финансирования назвали личные средства. Это выше, чем аналогичный показатель европейских стран. Авторы исследования считают, что самофинансирование это вынужденный шаг основателей, связанный с трудностями в поисках внешнего финансирования. Дмитрий Гурский, венчурный инвестор, прокомментировал полученные результаты по-другому. Многие основатели финансируют стартап сами, так как для них это хобби, проект для души, поэтому они не хотят связывать себя обязательствами перед инвесторами. Также не стоит забывать, что основатели могут сознательно отказываться от привлечения инвестиций, если они не хотят терять полный контроль над проектом или изначально развивают проект по модели дивидендного бизнеса.

Помимо собственных средств, белорусские стартапы называют такие источники финансирования как инвестиции бизнес-ангелов (24,1%), финансирование за счет дохода и прибыли (18,2%), заемные средства семьи и друзей (12,4%), инвестиции венчурных фондов (10,2%). Почти 85% опрошенных стартапов планирует привлекать инвестиции в дальнейшем.

Интересно, что более 55% стартапов, которые приняли участие в исследовании, смогли привлечь иностранные инвестиции. По наблюдениям авторов исследования, такие стартапы – более стабильные и зрелые проекты. В 73,4% случаев за ними стоят основатели, для которых это не первый стартап. Если большинство стартапов в целом сосредоточено на поиске финансирования, то в рамках данной группы фокус больше направлен на продажи и привлечение клиентов (71,4% ответов). Регистрацию в качестве юридические лица имеют 80% таких стартапов. Большинство из них зарегистрировано за пределами Беларуси (75%). Объем привлеченных инвестиций распределяется следующим образом: 15,1% – 50-100 тыс. долларов, 24,3% – 100-500 тыс. долларов и 35,3% – более 500 тыс. долларов. 94,3% стартапов с иностранными инвестициями рассчитывает выйти на новый раунд инвестиций в ближайшие 3 года, а 60% опрошенных надеется, что сумма инвестиций в следующем раунде составит свыше 1 млн долларов.

Средняя численность работающих в стартапе – 7 человек. В большинстве случаев (61,4%) это белорусская команда. Мультинациональную команду имеют 21,3% стартапов. В целом стартапы активно занимаются поиском талантов. Почти половина стартапов (45%) сформировала команду численностью до 5 человек в последние полгода развития. В качестве способа организации работы команды опрошенные называли работу в арендуемом офисе (31,2%), офисе другой компании (22,4%) или коворкинге (20,0%). Удаленно с офлайн-встречами раз в неделю работают только 3,5% опрошенных. Наиболее востребованными специалистами являются разработчики (49,4%), продавцы (39,2%), маркетологи (39,2%).

Одной из задач исследования было понять, кто эти люди, которые создают и развивают стартапы в Беларуси. В 72% случаев основателями стартапа являются мужчины, однако доля женщин-основательниц в белорусских стратапах превышает среднеевропейский показатель – 27,8% против 14,7%. Средний возраст основателя стартапа – 30 лет. Представителей старшей возрастной группы (36-50 лет) среди основателей больше, чем младшей (18-25%) – 26,2% против 14,5%. Большинство основателей имеет высшее образование (61,7%), многие отметили наличие дипломов MA, MBA или степени PhD (26,2%). 85,3% основателей проживает в Минске. 61,7% основателей стартапа владеют английским языком, а 29% свободно говорят на нем. До основания текущего стартапа 50% респондентов работало в частных компаниях или корпорациях. Большинство (59,3%) основателей работает на свой стартап неполное время, совмещая работу над проектом с другой работой. Это еще раз подтверждает тезис о том, что в Беларуси многие стартапы развиваются как хобби основателей и перерастают в бизнес только после получения первого раунда инвестиций.

При оценке условий для ведения бизнеса и инвестиционного климата страны в целом только 5,3% стартапов оценило их как благоприятные. Диаграмма с оценкой различных аспектов белорусской экосистемы мы решили представить нашим читателям в полном объеме. Интересно, что почти половина стартапов (48,1%) удовлетворена текущим положением дел, несмотря на наличие определенных трудностей.

Материал подготовлен на основе сборника «Стартапы Беларуси: отчет по итогам исследования в рамках проекта AID-VENTURE»

