Движение NoFap: женщины по всему миру отказываются от мастурбации. В чём смысл?

Источник материала: KYKY

Возможно, вы и не знали, но вот движение за отказ от мастурбации стремительно набирает популярность по всему миру, в том числе и у женщин. Британское издание The Guardian разобралось , что движет девушками, которые массово бойкотируют этот безобидный, казалось бы, инструмент для получения удовольствия.

Мотивация тех, кто больше не мастурбирует

Одна из последовательниц движения — 26-летняя Кристел, видеоблогер с почти 50 тысячами подписчиков на YouTube. В своих роликах девушка рассказывает , как поборола прыщи, улучшила состояние волос и в целом, по мнению окружающих, стала привлекательнее. Секрет Кристел в платформе NoFap , которая поощряет пользователей к отказу от мастурбации. Девушка утверждает, что ее новый образ жизни привел к полной физической и психической реформации.

О NoFap известно, что эта платформа возникла в 2011 году. Ее создал питсбургский веб-разработчик Александр Роудс, вдохновленный исследованием, которое гласит , что уровень тестостерона у мужчин заметно повышается, если они не эякулируют в течение хотя бы недели. Ресурс NoFap задумывался как помощник в борьбе с порнозависимостью. При этом многие юзеры убеждены, что вето на мастурбацию способствует появлению «суперспособностей» — от роста уверенности в себе до истребления социальной тревожности.

Форум на RedDit, посвященный концепции NoFap, насчитывает 450 тысяч человек. Среди них 5% — это женщины, и, хотя их отряд небольшой, он выглядит мощным. А видео Кристел, в котором она делится подробностями своей трансформации, набрало 1,5 миллиона просмотров. «Хотя большинство откликов, которые я получаю, — обнадеживающие и положительные, есть и люди, которые не воспринимают NoFap всерьез. Они думают, что девушки изначально не мастурбируют», — заявила видеоблогер.

Оборотная сторона

У движения NoFap есть темная сторона. Под тематическими видео на YouTube регулярно появляются комментарии, пропитанные ненавистью к женщинам. Кроме того, излишний фокус на мужском тестостероне идеализирует мужчин и якобы делает их более привлекательными для женщин, определяя девушек в роли «приза» и объективируя их. Некоторые приверженцы движения переходят границы — и транслируют презрение к мастурбации и порнографии.

Так в чём же суть?

Еще одна участница NoFap — 29-летняя Алана , видеоблогер из Чикаго, которая разделила эту идеологию два года назад: «Я думаю, самая большая проблема — порно. Его смотрят, чтобы узнать, как заниматься сексом, и подход к порно уже долгое время строится вокруг удовольствия именно мужчины. Даже меня как гетеросексуальную женщину порно привело к сексуализации и объективации женской роли в сексе. Я стала воспринимать себя как сексуальный объект, а моя главная ценность заключалась в сексуальной привлекательности».

Кристел также приводит влияние порнографии в качестве основной движущей силы тренда NoFap. Она говорит, что неослабевающая тема мужского доминирования, недостижимые стандарты тел и чрезмерно постановочные сцены сделали просмотр эротического контента просто неприятным опытом. Кристел настаивает, что без порнографии, под которую можно мастурбировать, она стала получать настоящее удовольствие от секса.

Эксперт Стейси Спраут объясняет, что этот феномен — «стихийное движение для людей, которые хотят защитить свое тело от влияния порно. Если женщина научилась лишь доставлять себе удовольствие с помощью такого сильного стимула, как порно, а затем воспроизводит этот опыт с другим человеком, велика вероятность того, что она не слишком хорошо изучила свою сексуальность».

Критика

К слову, NoFap критикуют за почти полное отсутствие доказательной научной базы. Да, движение показывает реальные проблемы, в которых мы живем, однако оно не в состоянии обеспечить поддержку специалистов и страдает от дефицита экспертных знаний. Так или иначе, Кристел не собирается останавливаться. «После стольких лет воздержания для меня это уже естественно. Я не планирую возвращаться назад», — резюмировала девушка.