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В Берёзовском районе спасён застрявший в заболоченном месте пенсионер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 сентября около одиннадцати часов утра в Берёзовском районе неподалёку от деревни Пески пенсионер застрял на заболоченном участке озера Чёрное.
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Подразделения МЧС извлекли пострадавшего из воды и отнесли на берег. 73-летний пенсионер был осмотрен медиками и госпитализирован с диагнозом «общее переохлаждение».
Летом 2019 года в Минске из реки был спасён тонувший мужчина.
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Новости Беларуси. 29 сентября около одиннадцати часов утра в Берёзовском районе неподалёку от деревни Пески пенсионер застрял на заболоченном участке озера...
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