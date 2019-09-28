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В Берёзовском районе спасён застрявший в заболоченном месте пенсионер

29.09.2019 16:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 сентября около одиннадцати часов утра в Берёзовском районе неподалёку от деревни Пески пенсионер застрял на заболоченном участке озера Чёрное. 

По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие спасатели обнаружили в камышах примерно в 120 метрах от берега мужчину, который выпал из лодки и застрял в заболоченном месте. Гражданин звал на помощь. 

В Берёзовском районе спасён застрявший в заболоченном месте пенсионер
Фото: Брестское ОУМЧС

Подразделения МЧС извлекли пострадавшего из воды и отнесли на берег. 73-летний пенсионер был осмотрен медиками и госпитализирован с диагнозом «общее переохлаждение». 

Летом 2019 года в Минске из реки был спасён тонувший мужчина.

Он запутался в илистом дне – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 29 сентября около одиннадцати часов утра в Берёзовском районе неподалёку от деревни Пески пенсионер застрял на заболоченном участке озера...
 
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