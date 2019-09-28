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Сможете узнать? Эйнштейн с аккуратной стрижкой, гладко выбритый Хемингуэй и Толстой без бороды

29.09.2019 15:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какими мы привыкли видеть Льва Толстого, Фёдора Достоевского и Альберта Эйнштейна? На страницах учебников они обычно предстают уже в почтенном возрасте – седыми, бородатыми и морщинистыми. 

А как насчёт взглянуть на известных персон в молодости? Сможете ли вы их узнать? Чтобы дать вам время на размышления, в этот раз напишем имена под фотографиями, а не над ними. 

Музы и верные друзья. Рассказываем о жёнах, которые помогли своим мужьям стать великими 

Сможете узнать? Эйнштейн с аккуратной стрижкой, гладко выбритый Хемингуэй и Толстой без бороды
Фото: commons.wikimedia.org

Фёдор Достоевский, 1863 год 

Сможете узнать? Эйнштейн с аккуратной стрижкой, гладко выбритый Хемингуэй и Толстой без бороды
Фото: commons.wikimedia.org / Judgefloro

Мать Тереза, 1923 год 

Сможете узнать? Эйнштейн с аккуратной стрижкой, гладко выбритый Хемингуэй и Толстой без бороды
Фото: instagram.com/parroquiaamericalatinard

Папа Римский Франциск 

Сможете узнать? Эйнштейн с аккуратной стрижкой, гладко выбритый Хемингуэй и Толстой без бороды
Фото: commons.wikimedia.org / Pavel Biryukov

Лев Толстой, 1854 год 

Сможете узнать? Эйнштейн с аккуратной стрижкой, гладко выбритый Хемингуэй и Толстой без бороды
Фото: commons.wikimedia.org

Зигмунд Фрейд, 1905 год 

Сможете узнать? Эйнштейн с аккуратной стрижкой, гладко выбритый Хемингуэй и Толстой без бороды
Фото: commons.wikimedia.org

Эрнест Хемингуэй, 1916 год 

Сможете узнать? Эйнштейн с аккуратной стрижкой, гладко выбритый Хемингуэй и Толстой без бороды
Фото: commons.wikimedia.org / Emil Vollenweider und Sohn (Bern)

Альберт Эйнштейн, 1903 год (крайний справа)

Люди в материале: Фёдор Достоевский, Мать Тереза, Папа Римский Франциск, Лев Толстой, Зигмунд Фрейд, Эрнест Хемингуэй, Альберт Эйнштейн
 
 
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Какими мы привыкли видеть Льва Толстого, Фёдора Достоевского и Альберта Эйнштейна? На страницах учебников они обычно предстают уже в почтенном возрасте – седыми,...
 
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