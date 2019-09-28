Сможете узнать? Эйнштейн с аккуратной стрижкой, гладко выбритый Хемингуэй и Толстой без бороды

Источник материала: СТВ

Какими мы привыкли видеть Льва Толстого, Фёдора Достоевского и Альберта Эйнштейна? На страницах учебников они обычно предстают уже в почтенном возрасте – седыми, бородатыми и морщинистыми.

А как насчёт взглянуть на известных персон в молодости? Сможете ли вы их узнать? Чтобы дать вам время на размышления, в этот раз напишем имена под фотографиями, а не над ними.

Музы и верные друзья. Рассказываем о жёнах, которые помогли своим мужьям стать великими



Фото: commons.wikimedia.org

Фёдор Достоевский, 1863 год



Фото: commons.wikimedia.org / Judgefloro

Мать Тереза, 1923 год



Фото: instagram.com/parroquiaamericalatinard

Папа Римский Франциск



Фото : commons.wikimedia.org / Pavel Biryukov

Лев Толстой, 1854 год



Фото: commons.wikimedia.org

Зигмунд Фрейд, 1905 год



Фото: commons.wikimedia.org

Эрнест Хемингуэй, 1916 год



Фото : commons.wikimedia.org / Emil Vollenweider und Sohn (Bern)

Альберт Эйнштейн, 1903 год (крайний справа)