|
Сможете узнать? Эйнштейн с аккуратной стрижкой, гладко выбритый Хемингуэй и Толстой без бороды
Источник материала: СТВ
Какими мы привыкли видеть Льва Толстого, Фёдора Достоевского и Альберта Эйнштейна? На страницах учебников они обычно предстают уже в почтенном возрасте – седыми, бородатыми и морщинистыми.
А как насчёт взглянуть на известных персон в молодости? Сможете ли вы их узнать? Чтобы дать вам время на размышления, в этот раз напишем имена под фотографиями, а не над ними.
Фёдор Достоевский, 1863 год
Мать Тереза, 1923 год
Папа Римский Франциск
Лев Толстой, 1854 год
Зигмунд Фрейд, 1905 год
Эрнест Хемингуэй, 1916 год
Альберт Эйнштейн, 1903 год (крайний справа)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какими мы привыкли видеть Льва Толстого, Фёдора Достоевского и Альберта Эйнштейна? На страницах учебников они обычно предстают уже в почтенном возрасте – седыми,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)