Соболенко проявит волю, «Интер» побьет «Барселону», а в Турине будет много голов. Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый ждет поражения «Барселоны» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов, а журналист Юрий Михалевич опасается за физическую форму Арины Соболенко в Пекине после великолепного выступления в Ухане. Тем временем спортивный комментатор Дмитрий Герчиков ставит на высокую результативность встречи между «Ювентусом» и «Байером».

Михалевич: Состояние Арины после Уханя определит результат матча с Касаткиной

Кто: Юрий Михалевич, журналист SPORT.TUT.BY.

Предыдущие ставки: прошла , прошла , прошла , прошла .

В этот раз ставит на матч второго круга турнира в Пекине между Ариной Соболенко и Дарьей Касаткиной 30 сентября.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В субботу Арина Соболенко защитила титул в Ухане, потом еще провела парный финал, а вообще на неделе с 22 сентября по 28-е она сыграла десять матчей в одиночном и парном разрядах, — напоминает Юрий. — Невероятно энергозатратный отрезок, на котором Арина выдавала по 18 подач на вылет за встречу.

Организаторы турнира в Пекине пропустили Арину, как одну из полуфиналисток Уханя, сразу во второй круг, предоставив короткую передышку. Но едва ли одних суток, которые уйдут на перелет в китайскую столицу и размещение, Арине хватит, чтобы полностью восстановиться.

Именно состояние Арины перед встречей с россиянкой Дарьей Касаткиной определит результат матча. Ведь в том, что в обычных условиях Арина сильнее Даши, нет сомнений.

Касаткину в этом году обыгрывали наши Саша Саснович и Вика Азаренко, а вообще за сезон Даша лишь раз побеждала в двух матчах подряд — на грунте в Риме. На трех последних турнирах — в Ухани, Осаке и Нью-Йорке — Даша неизменно уступала в первом раунде, так что ее редкая виктория в Пекине над обладательницей wild card Пэн Шуай (2:6, 6:4, 6:4) — уже что-то.

Читать прогноз дальше В борьбе с Соболенко в пользу Касаткиной говорит не всегда успешный опыт игры Арины после крупных побед. Начнем отсчет с июня 2018 года, когда Арина впервые выступила в финале на турнирах серии «Премьер». Дело было в Истборне, а затем Арина вылетала в первом раунде Уимблдона. В начале 2019-го Арина выиграла титул в Шэньчжэне, а затем вчистую проиграла чешке Петре Квитовой в первом раунде турнира в Сиднее. На открытом чемпионате США Арина одержала волевую победу над Викой Азаренко, но вскоре была бита Юлией Путинцевой из Казахстана, имея в пассиве 51 невынужденную ошибку, при том что сама Путинцева выиграла лишь 27 очков.

Дарья Касаткина (крайняя слева), Елена Веснина, Ольга Говорцова и Арина Соболенко (крайняя справа). Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Что будет с первой подачей Арины в матче против Касаткиной? Удастся ли ей на втором мяче быстро заканчивать розыгрыши вместо того, чтобы ввязываться перестрелки и дарить очки, а потом терпеть напряженные концовки геймов? Попытки ответить на эти вопросы все равно будут на уровне гадания на ромашке. Играть в просто победу Соболенко в данном случае скучно, ведь коэффициент на такой результат всего 1,23, а на победу со счетом 2:0 — 1,65. Предположу, что поединок затянется. Не факт, что дело дойдет до третьего сета, а вот ставка на больше 19,5 геймов вполне отвечает представлению о напряженности матча, в котором Арине предстоит проявить волевые качества. К слову, Арина и Даша еще никогда не соперничали друг с другом в профессиональном туре. Разве что в 2016 году сыграли парную встречу за сборные своих стран в Кубке Федерации после досрочной победы белорусской команды, то есть в ничего не решающем матче. Для Арины то был дебют в играх за Беларусь.

Чалый: Как небольшой любитель «Барселоны», предпочту, чтобы Вальверде остался, раз уж у него плохо получается тренировать «Барсу»

Кто: Сергей Чалый, автор и ведущий программы «Экономика на пальцах» на TUT.BY.

Пять последних ставок: не прошла , не прошла , прошла , прошла , не прошла .

В этот раз ставит на матч 2-тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер», который пройдет 2 октября.



, Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Специально перед следующим туром Лиги чемпионов посмотрел поединок «Интера» в Серии А против «Сампдории» (3:1), и «интеристы» очень понравились, — признается Сергей. — У них организованная команда. Надеюсь, что в нынешнем сезоне им удастся бросить вызов «Ювентусу» в борьбе за скудетто. Просто потому что «Ювентус» надоел со своими победами в чемпионате Италии на протяжении восьми лет подряд.

Судя по линии ставок на матч «Барселона» — «Интер», букмекеры верят в успех каталонцев. Но я бы поставил в этом противостоянии на «Интер», пусть даже для них это будет гостевой матч.

«Интер» — команда управляемая, целостная, собранная, понятная. У нового тренера «черно-синих» Антонио Конте по-другому и быть не может. Несколько лет назад он приехал в чемпионат Англии играть тремя защитниками, а когда уезжал, то в три защитника играла уже сборная Англии. А ведь до недавнего времени в Англии не было оборонцев, которые могли бы играть втроем. Англичан со школьной скамьи учили играть в четыре защитника. Так что Конте — молодец, и его новая команда на ходу. В Серии А «Интер» идет без потерь после шести туров. С каждой следующей победой у футболистов растет уверенность в себе.

Читать прогноз дальше Хотел поговорить и том, что за «Интер» теперь выступают несколько бывших игроков «Манчестер Юнайтед». Они нашли себя в новой команде, что удивительно. Алексис Санчес забил в дебютном матче в основе. Ромелу Лукаку постоянно находится в стартовом составе. Для «МЮ» Лукаку — это все-таки потеря. Пускай, с точки зрения наставника манкунианцев Уле Гуннара Сульшера, Ромелу — медленный игрок, но он хороший финишер. Это то, что нужно «Интеру». «Барселона» же на старте сезона выглядит несыгранной и напоминает суп: в чан с жидкостью забросили ингредиенты в надежде, что что-то получится. Слышал, что после матча первого круга группового этапа против «Боруссии» Френки де Йонг поставил лайк мнению в Instagram о том, что «Барселоне» пора снимать Эрнесто Вальверде. Хм, уволить тренера? А что, это поможет? Команда почивает на лаврах и очень зависит от одного игрока. А именно от Лионеля Месси, который пока не играет больше одного тайма за матч. Без него у каталонцев нет ресурса, необходимого для побед преимущества. Да, в основе у них появляются новые люди, как тот же де Йонг и Антуан Гризманн, но Гризманн… не сказать, что помогает «сине-гранатовым».

БАТЭ в матче против «Барселоны» в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2015/2016. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY На фоне «Барсы» «Интер» прям очень хорош. Понимает, как играть в защите, и, да, позволит соперникам у себя дома, на «Камп Ноу», много атаковать, но без скорости и пространства. Думаю, что в итоге порядок победит бардак из звезд, и это не будет что-то из серии «повезло». Ну и коэффициент на выигрыш «Интера» с любым счетом приятно радует — 4,90. В Ла Лиге «Барселона» идет на четвертом месте с двухочковым отставанием от «Реала» и, если проиграет «Интеру», то рискует оказаться на дне своей группы в Лиге чемпионов. Отставка Вальверде может действительно стать актуальным вопросом. Но, как небольшой любитель «Барселоны», предпочту, чтобы Вальверде остался, раз уж у него плохо получается тренировать «Барсу». Вдруг с другим тренером «Барса» станет лучше играть? А зачем это надо? Не надо. Пусть «Атлетико» насладится временем, когда у «Барсы» и «Реала» дела идут не очень.

Герчиков: Если вернется КриРо и заменит бородатого мота, то эффективность атак «Ювентуса» возрастет

Кто: Дмитрий Герчиков, спортивный комментатор .

Предыдущие ставки: не прошла , прошла .

В этот раз ставит на матч группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Байер», который состоится 1 октября.

Фото из личного архива Дмитрия Герчикова

— Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри по-прежнему находится в режиме эксперимента и поиска одновременно, — отмечает Дмитрий. — Проблемы со здоровьем у лидера «бьянконери» Криштиану Роналду подтолкнули его варьировать базовую схему и ставить на 4−2−3−1 с Пауло Дибалой на месте португальца. Впервые с мая 2018 года аргентинец составил компанию соотечественнику Гонсало Игуаину в атаке — и выглядел великолепно. Он создавал моменты Сами Хедире, Адриану Рабьо и Игуаину с завидной периодичностью. Впрочем, «старая синьора» их транжирила нещадно, обыграв «Брешию» лишь 2:1.

Если вернется КриРо и заменит бородатого мота, то эффективность атак очевидно возрастет. Либо же потенциальный переход туринцев на 4−3−3 с таким Дибалой сделает Пьемонт и вовсе машиной по забиванию мячей… Как ни крути, но «Юве» даже с травмированным Дугласом Костой и чувствующим себя не в своей тарелке Федерико Бернардески относительно активности у чужих ворот смотрится доминирующе. И девять голов в пяти матчах серии «А» (при всех упомянутых проблемах) это подтверждают.

Читать прогноз дальше По другую сторону баррикад — «аспириновые», чьи тылы совсем уж не блещут надежностью. За месяц с лишним выступлений в Бундеслиге команда из Леверкузена лишь дважды сыграла на «ноль» — с перестраивающимся «Хоккенхаймом» и игравшим в меньшинстве «Юнионом». В остальном же «Байер» непременно мяч за вечер в свой створ получал. А в Лиге чемпионов так и вовсе оконфузился, уступив «Локомотиву» 1:2 при всего четырех ударах в створ со стороны соперника. Ларс Бендер и Джонатан Та, действующие в центре, не всегда согласованно страхуют друг друга. А активно двигающимся по вертикали крайним защитникам не всякий раз помогают опорники. А теперь представьте, как в транзитной фазе за такую несогласованность могут наказать парни из Турина…

БАТЭ в матче против «Байера» в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2015/2016. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Наконец, вспомним и о несовершенстве защиты итальянцев. Пока не может обжиться в новых условиях вундеркинд «Аякса» Маттейс де Лигт. Смотрящийся предпочтительнее Мерих Демираль допускает индивидуальные ошибки, прогибаясь под давлением. Леонардо Бонуччи же не всегда хватает скорости, чтобы всюду поспевать за желторотиками. И это дает всем каперам надежду на то, что относительно скромный тотал больше 2,5 голов при хорошем коэффициенте в матче будет пробит.



Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап Тотал больше 2,5 голов Коэффициент — 1,68

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