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Под Дрогичином погиб пешеход, лежавший на дороге
Источник материала: Партизан
В Дрогичинском районе погиб пешеход, лежавший на дороге.
Как сообщает пресс-служба МВД, происшествие случилось поздно вечером 28 сентября. 18-летний водитель на автомобиле "Рено Меган" ехал через деревню Воловель и там наехал на мужчину, лежащего посреди проезжей части, передает
Пешеход скончался на месте. Это 41-летний мужчина, местный житель. На нем не было фликеров.
Водитель находился за рулем трезвым. О состоянии пешехода непосредственно перед аварией не сообщается. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства ДТП.
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В Дрогичинском районе погиб пешеход, лежавший на дороге.
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