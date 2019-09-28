Под Дрогичином погиб пешеход, лежавший на дороге

"Еврорадио" . Как сообщает пресс-служба МВД, происшествие случилось поздно вечером 28 сентября. 18-летний водитель на автомобиле "Рено Меган" ехал через деревню Воловель и там наехал на мужчину, лежащего посреди проезжей части, передает





Пешеход скончался на месте. Это 41-летний мужчина, местный житель. На нем не было фликеров.





Водитель находился за рулем трезвым. О состоянии пешехода непосредственно перед аварией не сообщается. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства ДТП.