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В "Немане" есть свой Месси: смотрите, как он провел мяч через все поле

29.09.2019 17:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Маленькая сенсация случилась на матче БАТЭ — "Неман", который прошел в субботу в рамках 23 тура чемпионата Беларуси по футболу.


pressball.by

18-летний легионер "Немана" Гулжигит Алыкулов из Киргизии провел мяч через все поле, обыграв половину состава БАТЭ. Он отдал пас партнеру по команде уже у ворот соперника, но другой игрок не смог реализовать удачный момент, передает "Еврорадио".

Результат матча был 1:0 в пользу БАТЭ — гродненцы забили гол в свои ворота.
 
 
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Маленькая сенсация случилась на матче БАТЭ — "Неман", который прошел в субботу в рамках 23 тура чемпионата Беларуси по футболу.
 
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