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В Бобруйске фура опять застряла под мостом
Источник материала: Партизан
Фура не поместилась по высоте и застряла под железнодорожным мостом.
ДТП произошло на ул. Парковой 28 сентября около 21.00, сообщает
Очевидцы сообщили, что у этого проезда на Форштадт снова образовалась пробка. Сфотографировать происшествие ночью не удалось.
Это уже второе подобное ДТП в этом месяце. За день до этого, 27 сентября, в том же месте так же застряла фура.
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Фура не поместилась по высоте и застряла под железнодорожным мостом.
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