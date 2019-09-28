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В Бобруйске фура опять застряла под мостом

29.09.2019 17:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фура не поместилась по высоте и застряла под железнодорожным мостом.



ДТП произошло на ул. Парковой 28 сентября около 21.00, сообщает «Вечерний Бобруйск».

Очевидцы сообщили, что у этого проезда на Форштадт снова образовалась пробка. Сфотографировать происшествие ночью не удалось.

Это уже второе подобное ДТП в этом месяце. За день до этого, 27 сентября, в том же месте так же застряла фура.
 
 
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Фура не поместилась по высоте и застряла под железнодорожным мостом.
 
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