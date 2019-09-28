В Бобруйске фура опять застряла под мостом

«Вечерний Бобруйск». ДТП произошло на ул. Парковой 28 сентября около 21.00, сообщает





Очевидцы сообщили, что у этого проезда на Форштадт снова образовалась пробка. Сфотографировать происшествие ночью не удалось.





Это уже второе подобное ДТП в этом месяце. За день до этого, 27 сентября, в том же месте так же застряла фура.







