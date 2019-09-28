ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав отказался запрещать смену пола

29.09.2019 16:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения Беларуси ответило отказом на обращение пролайферов с просьбой запретить операции по смене пола.

Письмо из минздрава, подписанное замминистра Дмитрием Пиневичем, сайту Katolik.life переслали его читатели.

– Наличие тех или иных половых органов не может определять ту или иную половую принадлежность. Человек может родиться без внешних половых органов или с наличием и мужских, и женских органов одновременно, или лишиться первичных и вторичных половых признаков при жизни, – сказано в ответе.

В Минздраве отметили, что оказание медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, в том числе расстройствами половой идентификации, совершается в соответствии с клиническим протоколом. По закону, изменение и коррекция половой принадлежности проводится в государственных организациях здравоохранения по желанию совершеннолетнего пациента при наличии медицинских показаний на основе решения специальной комиссии.


– По законодательству, гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет право участвовать в политических процессах и в этом же возрасте подлежит призыву в армию и получает право на использование оружия. Поскольку вопрос изменения половой принадлежности относится в большей степени к индивидуальному явлению, то устанавливать более высокий возраст для операций по изменению пола не имеет под собой рациональной обоснованности, – отмечено в письме.

В Минздраве подчеркнули свою позицию:

– Главный критерий транссексуализма – это половое самосознание, которое у любого человека формируется в возрасте до пяти лет. Определение пола – явление субъективное и не может диктоваться окружающими людьми.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения Беларуси ответило отказом на обращение пролайферов с просьбой запретить операции по смене пола.
 
Новости дня
Новости разные
 
Матч не состоялся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика