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Минздрав отказался запрещать смену пола
Источник материала: Партизан
Министерство здравоохранения Беларуси ответило отказом на обращение пролайферов с просьбой запретить операции по смене пола.
Письмо из минздрава, подписанное замминистра Дмитрием Пиневичем, сайту
– Наличие тех или иных половых органов не может определять ту или иную половую принадлежность. Человек может родиться без внешних половых органов или с наличием и мужских, и женских органов одновременно, или лишиться первичных и вторичных половых признаков при жизни, – сказано в ответе.
В Минздраве отметили, что оказание медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, в том числе расстройствами половой идентификации, совершается в соответствии с клиническим протоколом. По закону, изменение и коррекция половой принадлежности проводится в государственных организациях здравоохранения по желанию совершеннолетнего пациента при наличии медицинских показаний на основе решения специальной комиссии.
– По законодательству, гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет право участвовать в политических процессах и в этом же возрасте подлежит призыву в армию и получает право на использование оружия. Поскольку вопрос изменения половой принадлежности относится в большей степени к индивидуальному явлению, то устанавливать более высокий возраст для операций по изменению пола не имеет под собой рациональной обоснованности, – отмечено в письме.
В Минздраве подчеркнули свою позицию:
– Главный критерий транссексуализма – это половое самосознание, которое у любого человека формируется в возрасте до пяти лет. Определение пола – явление субъективное и не может диктоваться окружающими людьми.
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Министерство здравоохранения Беларуси ответило отказом на обращение пролайферов с просьбой запретить операции по смене пола.
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