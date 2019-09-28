В новом боевике со Сталлоне из минского Уручья сделали Таллинн

– Непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин опять ввязался в смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он берется разыскать похищенную дочь своего друга – бизнесмена из Гонконга. Нити расследования приводят к одной из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт Дьявола», – гласит синопсис фильма. Однако по ходу сюжета начинает происходить интересное.





Чтобы освободить заложников, герои решают взять штурмом тюрьму «Пункт Дьявола», где засели террористы. Судя по синопсису, тюрьма американская. Но тут начитаются географические чудеса.









Боевой товарищ героя Сталлоне по сюжету фильма находится в эстонском Таллинне. Правда, роль Таллинна играет минское Уручье! Заснеженное, образца года эдак 2015–2016-го, ведь в кадре видна высотка строящегося бизнес-центра «Футурис», которая много лет стояла в виде коробки, продуваемой всеми ветрами.











