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В новом боевике со Сталлоне из минского Уручья сделали Таллинн
Источник материала: Партизан
В фильме «План побега 3», который вышел на экраны Минска летом, герой Сильвестра Сталлоне летит в белорусский Мозырь. Журналисты
– Непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин опять ввязался в смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он берется разыскать похищенную дочь своего друга – бизнесмена из Гонконга. Нити расследования приводят к одной из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт Дьявола», – гласит синопсис фильма. Однако по ходу сюжета начинает происходить интересное.
Чтобы освободить заложников, герои решают взять штурмом тюрьму «Пункт Дьявола», где засели террористы. Судя по синопсису, тюрьма американская. Но тут начитаются географические чудеса.
Боевой товарищ героя Сталлоне по сюжету фильма находится в эстонском Таллинне. Правда, роль Таллинна играет минское Уручье! Заснеженное, образца года эдак 2015–2016-го, ведь в кадре видна высотка строящегося бизнес-центра «Футурис», которая много лет стояла в виде коробки, продуваемой всеми ветрами.
Созвонившись, мужчины договариваются встретиться там «уже завтра». Один из героев уточняет, где находится секретная тюрьма: «это паршивое местечко находится километрах в трехстах от Беларуси». А дальше начинается и вовсе странная логистика. Герой Сталлоне вместе со своей бригадой прилетает в белорусский Мозырь, где их уже ждет эстонский друг.
И тут выясняется: секретная тюрьма «Пункт Дьявола», согласно сюжету, находится практически в Беларуси! В местечке Дерванишки – это крохотная деревушка под латвийским Даугавпилсом – в 10 километрах от белорусской границы и в 20 километрах от Браслава. По-настоящему, конечно, никакой тюрьмы, в Дерванишках нет.
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В фильме «План побега 3», который вышел на экраны Минска летом, герой Сильвестра Сталлоне летит в белорусский Мозырь. Журналисты kp.by присмотрелись и нашли в этом...
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