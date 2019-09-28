"Белоруснефть" в 2020 г. добудет 1,7 млн тонн собственной нефти

"Последние два года мы в среднем прирастаем на 20 тысяч тонн в год. В следующем году мы будем стремиться выйти на эти цифры, то есть покорить рубеж 1,7 млн тонн нефти", – сказал он. По его словам, добыча нефти растет в основном за счет использования новых, современных технологий, усиленных инвестиций, которые вкладываются в бурение.





Каморников сообщил, что в текущем году планируется выйти на объем добычи нефти в 1,69 млн тонн. "Мы отработали стабильно идет на объем в 1 млн 690 тыс. тонн – это максимальный объем, который мы получаем за последние 5-7 лет. Тенденция 8 месяцев, фактически 9 месяцев, показывает, что мы выполним поставленную задачу", – сказал он.





По его словам, в этом году переработаны рекордные объемы попутного газового сырья. "В части газопереработки, мы за 9 месяцев переработали рекордные объемы сырья, как из России, так и собственного попутного нефтедобыче газа. Переработка к уровню прошлого года прирастает на 10%", - сказал Каморников.