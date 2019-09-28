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"Белоруснефть" в 2020 г. добудет 1,7 млн тонн собственной нефти

29.09.2019 16:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Белоруснефть" рассчитывает добыть в 2020 году на территории республики 1,7 млн тонн нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора "Белоруснефти" Сергей Каморников в кулуарах международной конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь. Производство, трейдинг, розница", которая организована ПО "Белоруснефть".

"Последние два года мы в среднем прирастаем на 20 тысяч  тонн в год. В следующем году мы будем стремиться выйти на эти цифры, то есть покорить рубеж 1,7 млн тонн нефти", – сказал он. По его словам, добыча нефти растет в основном за  счет использования новых, современных технологий,  усиленных инвестиций, которые вкладываются в бурение.

Каморников сообщил, что в текущем году планируется выйти на объем добычи нефти в 1,69 млн тонн. "Мы отработали стабильно идет на объем  в 1 млн 690 тыс. тонн – это максимальный объем, который мы получаем за последние 5-7 лет. Тенденция 8 месяцев,  фактически 9 месяцев,  показывает, что мы выполним поставленную задачу", – сказал он.

По его словам, в этом году переработаны рекордные объемы попутного газового сырья.  "В части газопереработки, мы за 9 месяцев переработали рекордные объемы сырья,  как из России, так и собственного попутного нефтедобыче газа. Переработка к уровню прошлого года прирастает на 10%", - сказал Каморников.
 
 
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"Белоруснефть" рассчитывает добыть в 2020 году на территории республики 1,7 млн тонн нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора "Белоруснефти" Сергей...
 
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