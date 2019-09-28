«Вечерний м***звон»: Борис Гребенщиков спел песню о пропагандистах (видео, 18+)

Фронтмен российской группы «Аквариум» Борис Гребенщиков записал песню, посвященную российской пропаганде. Новое видео музыканта опубликовано на его Youtube-канале, пишет





Текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет «подлинным тружеником наших времен»:





«Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.

У народа душа, а за ней ни гроша,

но зато мы утерли всем нос!

Он сияет как новый полтинник,

с него каплют лосьоны и лак,

И когда гопота распинает Христа,

он объяснит, отчего Христос враг».





Текст также содержит ненормативную лексику.