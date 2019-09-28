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«Вечерний м***звон»: Борис Гребенщиков спел песню о пропагандистах (видео, 18+)

29.09.2019 16:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Песня посвящена собирательному образу телепропагандиста - «подлинного труженика наших времен».

«Вечерний м***звон»: Борис Гребенщиков спел песню о пропагандистах (видео, 18+)
Фронтмен российской группы «Аквариум» Борис Гребенщиков записал песню, посвященную российской пропаганде. Новое видео музыканта опубликовано на его Youtube-канале, пишет unian.net

Текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет «подлинным тружеником наших времен»: 

«Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос. 
У народа душа, а за ней ни гроша, 
но зато мы утерли всем нос! 
Он сияет как новый полтинник, 
с него каплют лосьоны и лак, 
И когда гопота распинает Христа, 
он объяснит, отчего Христос враг». 

Текст также содержит ненормативную лексику.
 
 
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Песня посвящена собирательному образу телепропагандиста - «подлинного труженика наших времен».
 
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