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Украина наращивает импорт газа из Европы, главные поставщики – Польша, Венгрия и Словакия

29.09.2019 17:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Украина наращивает импорт газа из Европы, главные поставщики – Польша, Венгрия и Словакия

eurointegration.com.ua

За период с мая по сентябрь 2019 года "Укртрансгаз" транспортировал из стран Европейского Союза 8,7 млрд кубометров газа, что на 3 млрд кубометров, или на 53% больше, чем за аналогичный период в 2018 и 2017 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза".

Такой рост импорта в компании объясняют необходимостью накопить в ПХГ более 20 млрд кубометров газа для стабильного прохождения отопительного сезона 2019/2020 годов, сообщает «Дело».

Всего с начала 2019 года импорт газа в Украину составил 11,2 млрд кубометров. В том числе из Словакии было транспортировано 7 млрд кубометров (+43%), из Венгрии — 3,1 млрд кубометров (+29%), из Польши — 1,1 млрд кубометров (+120%).

В компании напомнили, что на сегодня Украина уже в течение 1400 дней не поставляет голубое топливо для своих нужд из России, поэтому весь объем импортируемого газа поступает исключительно с территории ЕС.

Напомним, Украина в январе-августе 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличила импорт природного газа на 39,6%, или на 2,72 млрд кубометров, — до 9,6 млрд кубометров.

Ранее Польская нефтегазовая компания (PGNІG) PGNiG и компания "Энергетические Ресурсы Украины" (ЭРУ) подписали соглашение о поставках американского природного газа из Польши в Украину.

Также сообщалось, что "Укртрансгаз" и "Молдовагаз" совместно с операторами ГТС других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканских трубопроводов по направлению "юг-север". Отмечается, что таким образом планируется осуществить диверсификацию маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020.

 
 
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За период с мая по сентябрь 2019 года "Укртрансгаз" транспортировал из стран Европейского Союза 8,7 млрд кубометров газа, что на 3 млрд кубометров, или на 53% больше, чем...
 
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