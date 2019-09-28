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На Матусевича автомобиль врезался в мотоцикл

29.09.2019 18:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Матусевича автомобиль врезался в мотоцикл, мотоциклиста доставили в больницу, сообщает ГАИ Минска.


Фото: TUT.BY

29 сентября около 15.35 водитель на Opel двигался по второй полосе для движения по проспекту Пушкина со стороны улицы Ольшевского в направлении улицы Матусевича. На перекрестке он остановился на красный сигнал светофора, в когда загорелся зеленый в дополнительной секции для поворота направо в направлении Матусевича, водители стали поворачивать. Водитель Opel также начал движение, но на перекрестке столкнулся с мотоциклом Suzuki. Мотоциклист двигался по Матусевича со стороны Сердича, и поворачивал налево в направлении Ольшевского.  

Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу для осмотра. Пассажирка мотоцикла от медицинского осмотра отказалась. По факту ДТП проводится проверка .

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу для осмотра. Пассажирка мотоцикла от медицинского осмотра отказалась.
 
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