Источник материала: Tut.by

На Матусевича автомобиль врезался в мотоцикл, мотоциклиста доставили в больницу, сообщает ГАИ Минска.



Фото: TUT.BY

29 сентября около 15.35 водитель на Opel двигался по второй полосе для движения по проспекту Пушкина со стороны улицы Ольшевского в направлении улицы Матусевича. На перекрестке он остановился на красный сигнал светофора, в когда загорелся зеленый в дополнительной секции для поворота направо в направлении Матусевича, водители стали поворачивать. Водитель Opel также начал движение, но на перекрестке столкнулся с мотоциклом Suzuki. Мотоциклист двигался по Матусевича со стороны Сердича, и поворачивал налево в направлении Ольшевского.

Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу для осмотра. Пассажирка мотоцикла от медицинского осмотра отказалась. По факту ДТП проводится проверка .