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В Москве люди вышли на митинг против политических репрессий

29.09.2019 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участники акции вышли на проспект Сахарова в поддержку арестованных активистов, протестовавших против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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В Москве проходит митинг с требованием отпустить россиян, арестованных за участие в акциях протеста. Как передает УНИАН, митинг санкционирован мэрией Москвы. 

Традиционно место проведения акции оцеплено металлическим забором, проход разрешается только после прохождения металлодетекторов. 

Участники акции держат в руках флаги различных оппозиционных партий и движений, а также плакаты со словами: «Нет политическим репрессиям, «Свободу политзаключенным» и другие.  

«Мы вышли на проспект Сахарова, чтобы поддержать тех, кто подвергается преследованию за свою гражданскую и политическую деятельность. Это акция поддержки фигурантов «Московского дела», которые получили реальные сроки по выдуманным обвинениям. Поддержки тех, кто пострадал от преследований ФБК (некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией») и штабов Навального со стороны правоохранительных органов», - сообщили организаторы акции. 

При этом отмечается, что преследованию подверглись лица, которые принимали участие в несанкционированных акциях протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

«Мы выражаем свое несогласие с политическими решениями, которые, как один, штампуют наши суды. Мы требуем прекращения дел и освобождения Егора Жукова, Павла Устинова, Кирилла Жукова, Данила Беглеца, Евгения Коваленко, Константина Котова, Ивана Подкопаева, Айдара Губайдулина, Алексея Миняйло, Сергея Фомина, Самариддина Раджабова, Никиты Чирцова, Эдуарда Малышевского, Владислава Синицы», - заявили в оргкомитете митинга. 


В акции, организованной Либертианской партией России, принимает участие несколько тысяч человек. Как сообщал УНИАН, протесты в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, продолжались с середины июля. Большинство лидеров российского протеста были арестованы на сроки от 7 до 30 суток.


Самая многочисленная санкционированная акция прошла 20 июля на проспекте Сахарова (по подсчетам МВД, она собрала около 12 тысяч участников, а по словам организаторов - более 20 тысяч). Самая громкая несанкционированная - 27 июля. Акции протеста продолжились и в августе. 

Во время митингов и акций в Москве было задержано более 3 тысяч человек, некоторые из них были травмированы в результате применения силы для разгона митингов.
 
 
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Участники акции вышли на проспект Сахарова в поддержку арестованных активистов, протестовавших против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
 
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