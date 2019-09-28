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"Дети наелись моего президентства". Что сказал Лукашенко и о чем умолчал?

29.09.2019 17:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко очень сильно думает про транзит власти. Но свои мысли выносить на публику не станет.

"Дети наелись моего президентства". Что сказал Лукашенко и о чем умолчал?
«Настоящим президентом, когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться». Шокирующее своим откровением признание Лукашенко прозвучало на встрече с украинскими журналистами. Но это не единственная цитата, достойная уст беларуского руководителя.

Так что же хотел сказать Александр Лукашенко и о чем он умолчал?

Беларуская праўда предложила поразмыслить над высказываниями беларуского руководителя председателя Верховного Совета 12 созыва Мечислава Гриба.

Лукашенко: Я почему в прошлые выборы не снял свою кандидатуру и не отказался от выборов? Потому что не хочу, чтобы пришел новый человек и все это разрушил.

Гриб: Когда человек периодически обращается к одной теме, значит, эта тема сидит в его голове, она его не покидает, каждую минуту и каждый час его беспокоит. Мысль остаться на президентской должности все время присутствует в мыслях руководителя государства и так или иначе выходит наружу.

Почему это подчеркивается? Потому что Лукашенко 25 лет подряд находится в должности руководителя государства. Обращение к теме упреждает возможные вопросы со стороны журналистов: заранее отвечаю, что не собираюсь долго сидеть в кресле президента, но когда уйду – вам не скажу. Я и сам знаю, что никогда не уйду.

Лукашенко: У нас это невозможно (победа несистемного кандидата в президенты. – БП). Извините за нескромность. Я почему в прошлые выборы не снял свою кандидатуру и не отказался от выборов? Потому что не хочу, чтобы пришел новый человек и все это разрушил.

Гриб: Лукашенко не планирует уходить с должности. К власти не может прийти ни системный кандидат (у нас существует система одного человека, которая по определению не может быть системой): нет ни политической партии, которая поддерживает политическую систему, ни общественного движения, ни внесистемный. Система Лукашенко – его семья. Все премьеры ходят с втянутыми в плечи головами, боясь сделать шаг влево, шаг вправо, потому что отход от прямой может быть неправильно истолкован.


Лукашенко: Я недавно публично сказал: мои дети не страдают президентством. Ни один, ни второй, ни третий. Они наелись моего президентства. Нет у нас транзита власти, разговоров. Наш Президент — этот или новый, или еще какой-то — будет избран только народом.

Гриб: Ничего нового Лукашенко не сказал. Президент и должен избираться только народом. Другое дело – выборы будут настоящими или игрой в выборы. В 1994 году прошли настоящие выборы, когда Лукашенко избрали президентом (нравится кому-то или не нравится, его избрали на реальных выборах, это я могу гарантировать); но после 1994 года не было ни одних настоящих выборов – ни президентских, ни парламентских. Власть проводит большую игру в выборы и в демократию, правда, эта игра не только большая, но и дорогая. И предназначена для внешнего мира.

Скажу одно: нормальные родители не могут решать и высказываться за детей. Дети выросли, стали самостоятельными, гражданами – и сами решают, будут баллотироваться кандидатами в депутаты (президенты) или не будут. Если захотят – никакого отца слушать не станут. Батька может не быть президентом, а у детей будут президентские амбиции. Как можно запретить взрослому человеку, который имеет все возможности, полномочия и права, не выдвигаться, если он считает себя способным? Игра на публику.

Лукашенко думает, даже очень сильно думает, про транзит власти. Но свои мысли выносить на публику не станет: как мне кажется, его мысли не сильно понравятся населению. Например, передача власти по наследству, рокировка. Вариантов транзита власти много: азербайджанский, казахстанский, узбекский, а может появиться беларуский вариант или уже существующий сценарий с беларуским орнаментом.

Будет говорить одно, а делать другое, так часто делается в политике.
 
 
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Лукашенко очень сильно думает про транзит власти. Но свои мысли выносить на публику не станет.
 
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