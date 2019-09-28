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Футбол. Бюджет "Минска", мужской и женской команды вместе, — 1,5 миллиона долларов
Источник материала: Партизан
Руководитель "Минска" Игорь Шлойдо в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь" заметил, что без должного финансирования команде сложно решать амбициозные задачи в высшей лиге.
"Бюджет "Минска" составляет порядка 1,5 миллиона долларов. 800 на мужскую, 700 на женскую. Мужчинам должно быть даже стыдновато, потому что самых значимых успехов достигают женщины. Но мы не можем приглашать топовых по белорусским меркам футболистам. Своих удержать сложно. Бахара и Шевченко тех же будет удержать сложно. Будут спонсоры — тогда можно будет ставить какие-то серьезные задачи.
Объединение ? Мое мнение однозначно: у "Динамо" своя база, своя школа, свои традиции и болельщики. У нас своя ниша: подготовка молодежи. И чем будет больше конкуренции в республике, тем лучше. Мы должны идти параллельно и соперничать только на футбольных газонах", - цитирует
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Руководитель "Минска" Игорь Шлойдо в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь" заметил, что без должного финансирования команде сложно решать амбициозные задачи в высшей...
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