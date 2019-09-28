Следователи ищут человека, причастного к ДТП в Горках – Видео

Источник материала: Горецкий вестник

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Горецкий районный отдел Следственного комитета разыскивает человека с видеозаписи — он причастен к совершению ДТП, которое произошло 22 сентября в Горках.

Если вы располагаете сведениями о личности этого гражданина, сообщите по телефонам 5-07-70 или 102. Анонимность гарантируется.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 сентября около 03.15 на проспекте Интернациональный — автомобиль наехал на пешехода.

Просьба свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить по номерам 5-07-70 или 102.

ОГАИ Горецкого РОВД