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Следователи ищут человека, причастного к ДТП в Горках – Видео
29.09.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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Горецкий районный отдел Следственного комитета разыскивает человека с видеозаписи — он причастен к совершению ДТП, которое произошло 22 сентября в Горках.
Если вы располагаете сведениями о личности этого гражданина, сообщите по телефонам 5-07-70 или 102. Анонимность гарантируется.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 сентября около 03.15 на проспекте Интернациональный — автомобиль наехал на пешехода.
Просьба свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить по номерам 5-07-70 или 102.
ОГАИ Горецкого РОВД
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690 Горецкий районный отдел Следственного комитета разыскивает человека с видеозаписи — он причастен к совершению ДТП, которое произошло 22 сентября в Горках. Если...
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