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Следователи ищут человека, причастного к ДТП в Горках – Видео

29.09.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Горецкий районный отдел Следственного комитета разыскивает человека с видеозаписи — он причастен к совершению ДТП, которое произошло 22 сентября в Горках.

Если вы располагаете сведениями о личности этого гражданина, сообщите по телефонам 5-07-70 или 102. Анонимность гарантируется.

 

 

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 сентября около 03.15 на проспекте Интернациональный — автомобиль наехал на пешехода.

Просьба свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить по номерам 5-07-70 или 102.

 

ОГАИ Горецкого РОВД


 
 
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690  Горецкий районный отдел Следственного комитета разыскивает человека с видеозаписи — он причастен к совершению ДТП, которое произошло 22 сентября в Горках. Если...
 
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