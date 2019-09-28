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«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника Беллуччи

29.09.2019 20:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

30 сентября Монике Беллуччи исполнится 55 лет. Итальянская актриса и модель в 50 лет стала новой девушкой Джеймса Бонда. Она удивляет, восхищает и вдохновляет многих. Как менялась Моника Беллуччи, но все равно оставалась самой собой – читайте в нашем материале.

Моника Беллуччи выросла небогатой семье художницы и сельхозрабочего.

Моника Беллуччи:
Я всегда буду благодарна маме за то, что она меня воспитывала меня в большой любви. То же я делаю со своими дочерьми. Я постоянно твержу им, что главное — не терять уважения к себе и окружающим.

«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника Беллуччи
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Девочка старалась учиться прилежно, чтобы вырасти и исправить материально положение семьи. Она с детства хотела построить карьеру юриста, поэтому после школы поступила в университет на факультет юриспруденции.

«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника Беллуччи
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Учебу нужно было оплачивать, поэтому Беллуччи сначала подрабатывала официанткой, а в 16 лет начала работать моделью.

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«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника Беллуччи
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Карьера модели складывалась более чем удачно, поэтому перед Моникой встал выбор. Она отказалась от мечты построить карьеру юриста.

Моника Беллуччи:
Красота — это состояние души. Я всегда говорю, что самое важное — не быть красивой, а чувствовать себя красивой. И это, скорее всего, идет от внутренней зрелости, чем от внешних данных. Я считаю, что красота без умственных способностей, без чувств ничего не стоит.

«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника Беллуччи
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Очень скоро Беллуччи уехала из родного города в Милан и подписала контракт с престижным модельным агенством. Спустя год о Монике Беллуччи узнал весь мир.

«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника Беллуччи
Фото: vk.com/monica_bellucci

В 1990 году модель впервые появилась на экране. Сначала Беллуччи снималась в эпизодах, но уже спустя два года она была приглашена на роль невесты в фильме «Дракула». Благодаря этой роли в Голливуде заговорили о Монике Беллуччи.

«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника Беллуччи
Фото: vk.com/monica_bellucci

В 1996 году к актрисе пришел успех. За роль фильме «Квартира» Беллуччи была номинирована на премию «Сезар». Модель стала популярной актрисой. Ей принесли известность картины «Малена», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» и «Необратимость».

«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника БеллуччиФото: vk.com/monica_bellucci

Моника Беллуччи поучаствовала в съемках более полусотни картин. Она получила два «Золотых глобуса». В 2016 году актриса получила орден Почетного легиона.

«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника БеллуччиФото: vk.com/monica_bellucci

Первым спутником по жизни Моники Беллуччи стал фотограф Клаудио Карлос Басс. Пара поженилась в 1990 году, однако брак распался спустя четыре года.

«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника Беллуччи
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

На съемках «Квартиры» Моника Беллуччи встретила Весана Касселя. Он предлагал актрисе пожениться три раза, и в 1999 году пара сыграла свадьбу. В браке у актеров появилась дочь Дева. Моника родила первенца в 40 лет. Спустя шесть лет у супругов появилась еще одна дочь — Леони.

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«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника Беллуччи
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

В 2013 году Моника Беллуччи и Весан Кассель приняли решение о разводе. Поклонники пары не ожидали такого финала и считали, что информация — всего лишь сплетни. Актеры мирно разошлись, Моника не раз отзывалась о Весане положительно.

«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника Беллуччи
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel 

Сейчас модель и актриса остается на волне популярности. Ее последней работой была картина «Паук в Интернете». Моника Беллуччи сыграла в ней главную роль. 

Эволюция образа: как менялся стиль Моники Беллуччи – здесь подробнее.  

Текст подготовлен по материалам Познер Online и Elle RU.  

Люди в материале: Моника Беллуччи, Клаудио Карлос Басс, Весан Кассель
 
 
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30 сентября Монике Беллуччи исполнится 55 лет. Итальянская актриса и модель в 50 лет стала новой девушкой Джеймса Бонда. Она удивляет, восхищает и вдохновляет многих....
 
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