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«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника Беллуччи
Источник материала: СТВ
30 сентября Монике Беллуччи исполнится 55 лет. Итальянская актриса и модель в 50 лет стала новой девушкой Джеймса Бонда. Она удивляет, восхищает и вдохновляет многих. Как менялась Моника Беллуччи, но все равно оставалась самой собой – читайте в нашем материале.
Моника Беллуччи выросла небогатой семье художницы и сельхозрабочего.
Моника Беллуччи:
Девочка старалась учиться прилежно, чтобы вырасти и исправить материально положение семьи. Она с детства хотела построить карьеру юриста, поэтому после школы поступила в университет на факультет юриспруденции.
Учебу нужно было оплачивать, поэтому Беллуччи сначала подрабатывала официанткой, а в 16 лет начала работать моделью.
Карьера модели складывалась более чем удачно, поэтому перед Моникой встал выбор. Она отказалась от мечты построить карьеру юриста.
Моника Беллуччи:
Очень скоро Беллуччи уехала из родного города в Милан и подписала контракт с престижным модельным агенством. Спустя год о Монике Беллуччи узнал весь мир.
В 1990 году модель впервые появилась на экране. Сначала Беллуччи снималась в эпизодах, но уже спустя два года она была приглашена на роль невесты в фильме «Дракула». Благодаря этой роли в Голливуде заговорили о Монике Беллуччи.
В 1996 году к актрисе пришел успех. За роль фильме «Квартира» Беллуччи была номинирована на премию «Сезар». Модель стала популярной актрисой. Ей принесли известность картины «Малена», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» и «Необратимость».
Фото: vk.com/monica_bellucci
Моника Беллуччи поучаствовала в съемках более полусотни картин. Она получила два «Золотых глобуса». В 2016 году актриса получила орден Почетного легиона.
Фото: vk.com/monica_bellucci
Первым спутником по жизни Моники Беллуччи стал фотограф Клаудио Карлос Басс. Пара поженилась в 1990 году, однако брак распался спустя четыре года.
На съемках «Квартиры» Моника Беллуччи встретила Весана Касселя. Он предлагал актрисе пожениться три раза, и в 1999 году пара сыграла свадьбу. В браке у актеров появилась дочь Дева. Моника родила первенца в 40 лет. Спустя шесть лет у супругов появилась еще одна дочь — Леони.
В 2013 году Моника Беллуччи и Весан Кассель приняли решение о разводе. Поклонники пары не ожидали такого финала и считали, что информация — всего лишь сплетни. Актеры мирно разошлись, Моника не раз отзывалась о Весане положительно.
Сейчас модель и актриса остается на волне популярности. Ее последней работой была картина «Паук в Интернете». Моника Беллуччи сыграла в ней главную роль.
Текст подготовлен по материалам
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30 сентября Монике Беллуччи исполнится 55 лет. Итальянская актриса и модель в 50 лет стала новой девушкой Джеймса Бонда. Она удивляет, восхищает и вдохновляет многих....
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