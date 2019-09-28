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«Харизматичный, артистичный политик». Спецкор топового украинского телеканала о Президенте Беларуси

29.09.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О фишке белорусского лидера говорить честно и искренне напишут и расскажут в эфирах едва ли не все присутствующие за круглым столом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Искренний разговор на злободневные темы: подводим итоги встречи Президента Беларуси с представителями СМИ Украины

«Харизматичный, артистичный политик». Спецкор топового украинского телеканала о Президенте Беларуси

«Харизматичный, артистичный политик». Спецкор топового украинского телеканала о Президенте Беларуси

Да, в чем-то журналисты не согласны, но позиция собеседника четкая и аргументированная.

«Харизматичный, артистичный политик». Спецкор топового украинского телеканала о Президенте Беларуси

Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала «1+1»:
Это была моя первая личная встреча с Александром Лукашенко. Я раньше слушала его интервью, смотрела по телевизору. Интересен был его стиль общения. Скажу, что он достаточно харизматичный, артистичный политик.

Нас Президент убедил, что от Беларуси подлости, как он сказал, нам ожидать не стоит. И что пока он Президент, он Верховный главнокомандующий и его Вооруженные Силы могут войти в Украину только как миротворцы, если будет принято такое решение всеми сторонами конфликта.

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале
 

«Харизматичный, артистичный политик». Спецкор топового украинского телеканала о Президенте Беларуси

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:
Любое слово главы нашего государства буквально расхватывается на взлет, по любому поводу, который касается Украины. Это касается и двусторонних торгово-экономических отношений, и той непростой ситуации, которая происходит на востоке Украины. Поэтому авторитетное мнение главы нашего государства, конечно, очень интересно не только представителям СМИ, но и в целом украинскому народу и руководству.

«Харизматичный, артистичный политик». Спецкор топового украинского телеканала о Президенте Беларуси

Сергей Брага, главный редактор газеты «Правительственный курьер» (Украина):
Эти 4 часа действительно были наполнены очень интересным содержанием, откровенностью Президента. Для меня это было очень интересно.

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко

 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Ольга Кошеленко, Сергей Брага, Игорь Сокол
 
 
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