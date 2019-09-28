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«Харизматичный, артистичный политик». Спецкор топового украинского телеканала о Президенте Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О фишке белорусского лидера говорить честно и искренне напишут и расскажут в эфирах едва ли не все присутствующие за круглым столом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Да, в чем-то журналисты не согласны, но позиция собеседника четкая и аргументированная.
Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала «1+1»:
Нас Президент убедил, что от Беларуси подлости, как он сказал, нам ожидать не стоит. И что пока он Президент, он Верховный главнокомандующий и его Вооруженные Силы могут войти в Украину только как миротворцы, если будет принято такое решение всеми сторонами конфликта.
Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:
Сергей Брага, главный редактор газеты «Правительственный курьер» (Украина):
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Новости Беларуси. О фишке белорусского лидера говорить честно и искренне напишут и расскажут в эфирах едва ли не все присутствующие за круглым столом, сообщили в...
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