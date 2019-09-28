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«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3-4 октября состоится II Форум регионов Беларуси и Украины. Во время Форума ожидается важное событие: Александр Лукашенко встретится с Владимиром Зеленским, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Заочно лидеры, конечно, знакомы. Важные вопросы обсуждали по телефону. Пообщаются президенты лично впервые. Глава белорусского государства подчеркивает: говорить с украинским коллегой будет максимально открыто.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я гарантирую искренность. Если я увижу со стороны своего собеседника такие подходы, у нас будут очень хорошие отношения.
Он на меня производит хорошее впечатление. Да, ошибок тоже не избежал, опыта такого нет. Определенные ошибки были. Если его будет это интересовать, я ему покажу ошибки, которые допускать нельзя.
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«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече
Новости Беларуси. 3-4 октября состоится II Форум регионов Беларуси и Украины. Во время Форума ожидается важное событие: Александр Лукашенко встретится с Владимиром...
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