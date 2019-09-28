ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече

29.09.2019 20:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3-4 октября состоится II Форум регионов Беларуси и Украины. Во время Форума ожидается важное событие: Александр Лукашенко встретится с Владимиром Зеленским, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Искренний разговор на злободневные темы: подводим итоги встречи Президента Беларуси с представителями СМИ Украины

Заочно лидеры, конечно, знакомы. Важные вопросы обсуждали по телефону. Пообщаются президенты лично впервые. Глава белорусского государства подчеркивает: говорить с украинским коллегой будет максимально открыто.

«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На Форуме регионов мы ближе узнаем друг друга и познакомимся. И дело не в этом – познакомимся не как Володя и Саша или Александр и Владимир. Нет, познакомимся с позицией друг друга. Обещаю, что я буду честным, искренним в разговоре. Это вообще, как у нас модно сейчас говорить, моя фишка. Я привык говорить честно и искренне. Потому что сегодня скажешь неправду, через два года можешь сказать что-то другое. А журналист скажет: «А где ты правду говорил?». Поэтому я считаю нужным всегда говорить честно, искренне. Как уже там получится, но честно.

Я гарантирую искренность. Если я увижу со стороны своего собеседника такие подходы, у нас будут очень хорошие отношения.

Он на меня производит хорошее впечатление. Да, ошибок тоже не избежал, опыта такого нет. Определенные ошибки были. Если его будет это интересовать, я ему покажу ошибки, которые допускать нельзя.

«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече

«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече

«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече

Читайте также:

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

«Не ждите от нас пакостей». Александр Лукашенко о том, могут ли белорусские военные оказаться в Донбассе

Александр Лукашенко: «Настоящим президентом ты должен родиться»

Президент Беларуси о Зеленском: «Если он захочет, то научится»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3-4 октября состоится II Форум регионов Беларуси и Украины. Во время Форума ожидается важное событие: Александр Лукашенко встретится с Владимиром...
 
Новости дня
Новости разные
 
Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика