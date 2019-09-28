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Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский Экзархат отмечает 30-летие со дня образования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздничные мероприятия проходят в эти выходные.
Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви
Напомним, Патриаршим Экзархом всея Беларуси в 1989 году был назначен митрополит Филарет. 23 года он был предстоятелем Белорусской православной церкви, ныне почетный Патриарший Экзарх.
О вере: Как только мы привнесем в нашу жизнь веру в Бога, совершенно по-другому начинаем смотреть на жизнь
Евгений Пустовой, корреспондент:
Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
30 лет тому назад, после долгих лет атеистической пропаганды, борьбы с церковью, все равно приходит такой момент, когда люди задумываются о смысле жизни. Неужели вот так всё – положат тело человека в гроб, закопают? Вырастет, может быть, лопух какой-то, придет корова, съест этот лопух и что – всё? Зачем всё это? Но как только мы привнесем в нашу жизнь веру в Бога, веру в загробный мир, веру в существование душ человеческих, совершенно по-другому начинаем мы смотреть и на самих себя, и на окружающий мир, и на нашу жизнь. Душа, как говорил когда-то Ориген, она по природе христианка, она все равно тянется к Богу.
«В церкви – это не профессия, это служение Богу, церкви, Отечеству и людям»
Евгений Пустовой:
Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Понимаете, зависть у людей – она была, есть и будет. Но если вы хотите, приходите. Я иногда говорю: «А почему к нам не так много идет людей служить в церковь?». Почему? Потому что тот, кто серьезно задумывается, он начинает понимать: в церкви – это не профессия, это служение Богу, церкви, Отечеству и людям.
«Я принимаю в Минскую Епархию людей с академическим образованием. Очень важно, чтобы наши пастыри были высокообразованными»
Евгений Пустовой:
Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Есть постановление о необходимости назначения на настоятельские должности граждан Беларуси. Это ограничивает наши возможности
Евгений Пустовой:
Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования, административные тем более, преобразования в каноническом праве
Евгений Пустовой:
Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Вы знаете, я часто рассказываю о своей встрече с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. Я его спрашивал: «Владыка, а вы тоже хотите провозгласить автокефалию Католической церкви в Беларуси?». Он в ответ: «Нет-нет-нет!». Я говорю: «Почему-то нам все говорят: православная церковь должна провозгласить автокефалию в Беларуси».
Сегодня в Беларуси нет необходимости это делать, какие-то преобразования, административные тем более, преобразования в каноническом праве. Дайте нам жить в мире и согласии.
Евгений Пустовой:
Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
«Моя задача – людям Евангелие преподнести таким образом, чтобы они поняли»
Евгений Пустовой:
Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Я очень люблю Беларусь. Я очень люблю белорусский народ. Я думаю, что и вы полюбите Беларусь и белорусский народ. Вы знаете, слова святейшего Патриарха Кирилла – в основании моего служения. Люблю свою паству. Насколько она меня любит – не знаю, надо у паствы спросить.
Я приехал в Беларусь с надеждой и с расчетом, что я здесь завершу свой земной путь.
Евгений Пустовой:
Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Евгений Пустовой:
Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
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Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве
Новости Беларуси. Белорусский Экзархат отмечает 30-летие со дня образования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздничные мероприятия проходят в эти выходные. ...
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