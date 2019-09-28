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Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве

29.09.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский Экзархат отмечает 30-летие со дня образования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздничные мероприятия проходят в эти выходные.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви

Напомним, Патриаршим Экзархом всея Беларуси в 1989 году был назначен митрополит Филарет. 23 года он был предстоятелем Белорусской православной церкви, ныне почетный Патриарший Экзарх.

Шесть лет назад Белорусский Экзархат возглавил митрополит Павел. Корреспондент Евгений Пустовой побеседовал с нынешним предстоятелем Белорусской православной церкви. Интервью «Недели».

О вере: Как только мы привнесем в нашу жизнь веру в Бога, совершенно по-другому начинаем смотреть на жизнь

Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве

Евгений Пустовой, корреспондент:
Владыка, с праздником! Все-таки, что такое Экзархат?

Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Экзархат, митрополия – это уже такое внутреннее церковное образование, которое регулирует жизнь на каком-то определенном пространстве. У нас 15 епархий на территории Белорусского Экзархата. Более 2000 священнослужителей и дьяконов, более 1600 приходов у нас, 35 монастырей.

30 лет тому назад, после долгих лет атеистической пропаганды, борьбы с церковью, все равно приходит такой момент, когда люди задумываются о смысле жизни. Неужели вот так всё – положат тело человека в гроб, закопают? Вырастет, может быть, лопух какой-то, придет корова, съест этот лопух и что – всё? Зачем всё это? Но как только мы привнесем в нашу жизнь веру в Бога, веру в загробный мир, веру в существование душ человеческих, совершенно по-другому начинаем мы смотреть и на самих себя, и на окружающий мир, и на нашу жизнь. Душа, как говорил когда-то Ориген, она по природе христианка, она все равно тянется к Богу.

Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве

«В церкви – это не профессия, это служение Богу, церкви, Отечеству и людям»

Евгений Пустовой:
Владыка, говорят, что храм не в бревнах, а в ребрах. Вы вспоминали годы богоборческой власти, годы гонений. Тогда у престола служили настоящие ревнители. Сейчас складывается такое мнение, особенно в прессе муссируется, что священнослужителем быть выгодно.

Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Я как-то ехал по Москве, и меня остановил один автоинспектор (машина была неплохая – BMW). И вот он берет мои документы, смотрит их и говорит: «Ну надо же, как священники ездят. Как вы хорошо живете, на хороших машинах ездите». А я ему говорю: «А вы хотите хорошо жить?». Он говорит: «Конечно, хочу». Я говорю: «Приходите к нам в церковь». Он так посмотрел на меня, говорит: «Нет, вы знаете, и хорошей машины мне не надо. Я хочу жить так, как я живу».

Понимаете, зависть у людей – она была, есть и будет. Но если вы хотите, приходите. Я иногда говорю: «А почему к нам не так много идет людей служить в церковь?». Почему? Потому что тот, кто серьезно задумывается, он начинает понимать: в церкви – это не профессия, это служение Богу, церкви, Отечеству и людям.

«Я принимаю в Минскую Епархию людей с академическим образованием. Очень важно, чтобы наши пастыри были высокообразованными»

Евгений Пустовой:
Говорят, митрополит Павел очень строг к духовенству: все священники должны быть образованны.

Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Я принимаю в Минскую Епархию людей с академическим образованием. Сегодня это очень важно, чтобы наши пастыри были высокообразованными. Сегодня ведь очень много людей приходят в храм – простых людей, но очень образованных. И пастырь должен ответить на все вопросы, с которыми обращаются люди к священнослужителю. А чтобы эти ответы были не от ветра в голове, а основаны были на опыте церкви, на истории нашей церкви, на личном опыте священнослужителя.

Есть постановление о необходимости назначения на настоятельские должности граждан Беларуси. Это ограничивает наши возможности

Евгений Пустовой:
Хватает ли у нас своих священников?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
У нас существует сегодня постановление Совета Министров о необходимости назначения на настоятельские должности граждан Республики Беларусь. Это, конечно, ограничивает наши возможности и способности. Я бы сказал, в некоторых случаях это отрицательно влияет. Будем надеяться, что когда-то эти рамки будут сняты, потому что это пережитки прошлого.

Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования, административные тем более, преобразования в каноническом праве

Евгений Пустовой:
Хорошие священники приезжают из России, Украины. Коль мы вспомнили об Украине, Христос учил, что «Царствие мое не от мира сего». А нашу православную церковь раздирают яко ризы Господни, причем делают это люди, которые далеки от церкви (впрочем, наверное, далеки и от нравственных ценностей).

Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Вы правильно сказали: как только начинают политики вмешиваться в жизнь церкви, все идет наперекосяк. Под таким националистическим, под политиканством кроется попытка разделить людей. Были попытки предложить или провозгласить автокефалию Белорусской православной церкви или какую-то автономию.

Вы знаете, я часто рассказываю о своей встрече с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. Я его спрашивал: «Владыка, а вы тоже хотите провозгласить автокефалию Католической церкви в Беларуси?». Он в ответ: «Нет-нет-нет!». Я говорю: «Почему-то нам все говорят: православная церковь должна провозгласить автокефалию в Беларуси».

Сегодня в Беларуси нет необходимости это делать, какие-то преобразования, административные тем более, преобразования в каноническом праве. Дайте нам жить в мире и согласии.

Евгений Пустовой:
Если посмотреть на постхристианскую Европу, в костелах открываются бары, кафе, магазины. Беларусь – на границе. Скажите, выдержим?

Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Конечно, ведь с нами Бог. Выдержим. Христианская церковь, православная церковь прошла такие испытания – особенно Русская православная церковь, ныне Белорусская православная церковь, Украинская православная церковь – переживали и пережили такие тяжкие испытания, что если бы это было в какой-то другой стране, может быть, вряд ли бы перенесли. Но Богу содействующе мы пережили и переживем.

«Моя задача – людям Евангелие преподнести таким образом, чтобы они поняли»

Евгений Пустовой:
Ваши проповеди всегда отличаются искренностью. Вы не мудрствуете и часто вспоминаете события из вашей жизни, из личного опыта. В общем, выстраиваете диалог с белорусской паствой умело. Скажите, полюбили ли вы белорусскую паству? Как думаете, полюбила ли она вас? Стали добрым пастырем?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Правильно говорите – чего мудрствовать? Зачем показывать людям, какой я есть? Какой я есть – такой я есть. Моя задача – людям Евангелие преподнести таким образом, чтобы они поняли.

Я очень люблю Беларусь. Я очень люблю белорусский народ. Я думаю, что и вы полюбите Беларусь и белорусский народ. Вы знаете, слова святейшего Патриарха Кирилла – в основании моего служения. Люблю свою паству. Насколько она меня любит – не знаю, надо у паствы спросить.

Я приехал в Беларусь с надеждой и с расчетом, что я здесь завершу свой земной путь.

Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве

Евгений Пустовой:
Каким видите будущее Белорусской православной церкви, Московского Патриархата?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сегодня всё есть в Белорусском Экзархате.

Евгений Пустовой:
Наша церковь достигла зрелости.

Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Мы себя не ассоциируем с какими-то современными политическими, временными границами. Мы являемся членами Русской православной церкви. А она была крещена в 988 году, так что нам уже второе тысячелетие идет. И дай Бог, чтобы мы всегда были едины, жили в мире и согласии.

Митрополит Минский и Заславский Павел: Сегодня в Беларуси нет необходимости делать какие-то преобразования в каноническом праве

Люди в материале: Митрополит Минский и Заславский Павел, Евгений Пустовой
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский Экзархат отмечает 30-летие со дня образования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздничные мероприятия проходят в эти выходные. ...
 
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