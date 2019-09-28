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«Без яблок мы не останемся». Какой урожай соберут в 2019-м, и сколько заготовители платят белорусам за фрукты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В нашей стране яблоки любят, активно высаживают яблоневые сады, выводят новые сорта этого фрукта. Аграрии уже озвучили виды на нынешний урожай – около 160 тысяч тонн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Чтобы было понятнее: помните, как в 2018 году сады буквально ломились от яблок, их действительно было много. Так вот тогда цифра перевалила за 240 тысяч тонн. То есть сейчас будем иметь на треть меньше. И это естественно. После рекордного прошлогоднего урожая деревья отдыхают.
От былого изобилия в этом яблоневом саду осталось всего пять деревьев. Да и на тех редкое яблочко виднеется среди листвы. Год неурожайный – вздыхает хозяйка. И вспоминает, как раньше по яблочному ковру ходила и как варенье на зиму варила.
Вера Лобацевич, жительница деревни Румино:
А это уже промышленный сад и… армейский порядок: 1,25 метра между яблонями и 4 – между рядами. Более 2 тысяч деревьев на один гектар. И строгое разграничение по кварталам. Да что говорить: здесь даже пчелы летают по четко выверенным маршрутам.
Виктор Булыгин, начальник подразделения Толочинского консервного завода:
В 2005 году в Толочине заложили первые 4 гектара сада. Чтобы набраться опыта, Виктору Булыгину пришлось исколесить всю Беларусь. За год на собственном авто проехал 80 тысяч километров. И не зря. Именно сад стал новой вехой в истории местного консервного завода. За 15 лет площади под фруктовые деревья и ягодные кустарники увеличились в 160 раз! А само предприятие получило статус Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси.
Виктор Булыгин:
Рынок диктует свои условия по яблокам. Если еще два года назад пользовалось спросом яблоко зеленое, то начиная с прошлого года проблемы начались с реализацией.
Около 40 сортов и полумиллиона деревьев. И каждому саженцу важно уделить внимание.
Лариса Сладковская, садовод Толочинского консервного завода:
Надежда Чупрес, садовод Толочинского консервного завода:
В 2019 году здесь надеются убрать 3 тысячи тонн яблок. Увы, почти вдвое меньше прошлогоднего – в планы вмешались ранние майские заморозки. Поэтому особенно важно сохранить собранный урожай.
Анастасия Аласания, корреспондент:
По прогнозам Минсельхозпрода, в нынешнем сезоне в Беларуси соберут около 160 тысяч тонн яблок. Принимают наливные и от населения. Организованы 900 передвижных и 700 стационарных заготовительных пунктов. Примут витаминный продукт и в сельских магазинах (а их, напомним, в стране свыше 5 тысяч). Цены на закупку в этом году порадуют.
Виктор Шуляк, заместитель председателя правления Витебского областного союза потребительских обществ:
Без яблок мы не останемся. У нас есть промышленные перерабатывающие предприятия, мы их обеспечили собственным яблоком. Товарное яблоко будет у нас на столе, и цены значительно колебаться не будут.
Желтое, малиновое и даже фиолетовое. В тренде сегодня не только необычная расцветка, но и само яблоко. И неурожайный год отнюдь не повод отказываться от любимого фрукта. Постановление МАРТа для торговых сетей: отечественных яблок – от одного до трех наименований. Производители уверяют: белорусские яблоки на прилавках будут.
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«Без яблок мы не останемся». Какой урожай соберут в 2019-м, и сколько заготовители платят белорусам за фрукты
Новости Беларуси. В нашей стране яблоки любят, активно высаживают яблоневые сады, выводят новые сорта этого фрукта. Аграрии уже озвучили виды на нынешний урожай –...
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