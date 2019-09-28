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Журналистка СТВ показала содержимое косметички
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Незаметно белорусскую косметику стали ценить сначала в странах-соседях, а теперь уже и далеко за рубежом. Потому что за историей успеха каждого отдельного предприятия стоят люди, которые делают свою работу и работа которых становится брендом страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алёна Сырова, корреспондент:
Если обыватели голосуют рублем, выбирая то, что дешевле и доступнее, то профессионал голосуют за качество. На телевидении точно знают толк в секретах красоты: в нашей гримерной большинство продукции с пометкой «Сделано в Беларуси».
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Новости Беларуси. Незаметно белорусскую косметику стали ценить сначала в странах-соседях, а теперь уже и далеко за рубежом. Потому что за историей успеха каждого...
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