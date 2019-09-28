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«Помню, как получила четвёрку по истории искусства». Ведущая СТВ Юлия Огнева рассказала о студенчестве
Источник материала: СТВ
Юлия Огнева, СТВ:
И Людмила Петровна ведь могла бы сказать: ок, это твое мнение, поставить пятерку и отпустить восвояси (в остальном ответ действительно был отличным). Но нет. Так было нельзя, взрослый человек это понимал. За четверку мне было обидно, я ее запомнила.
Но память вытеснила неприятное воспоминание. Лет на 15. Пока я не увидела выступление Греты Тунберг на саммите ООН по климату.
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«Помню, как получила четвёрку по истории искусства». Ведущая СТВ Юлия Огнева рассказала о студенчестве
Юлия Огнева, СТВ: Хорошо помню, как на журфаке получила четверку по истории искусства. Преподаватель Людмила Петровна Саенкова – человек небезразличный, немало...
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