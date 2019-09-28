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Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

29.09.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Есть белорусские товары, по которым нашу страну знают уже многие годы. Например, в машиностроении – БелАЗы, МАЗы, тракторы МТЗ, комбайны «Гомсельмаш», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как раз 29 сентября – День машиностроителя, поздравляем всех причастных.

Кроме того, льняные вещи, трикотаж. Не говорим уже и о продуктах питания: мясная, молочная продукция, картофель. Это все наше, мы это любим, это ценят во всем мире.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Но есть товары, а иногда и целые отрасли, расцвет которых ассоциируется как раз с независимой суверенной Беларусью. Примеров масса. Речь пойдет о белорусской косметике. Тем более что есть повод – Президент на неделе посетил ЗАО «Витэкс».

Журналистка СТВ показала содержимое косметички

И вот, казалось бы, незаметно белорусскую косметику стали ценить сначала в странах-соседях, а теперь уже и далеко за рубежом. Потому что за историей успеха каждого отдельного предприятия стоят люди, которые делают свою работу и работа которых становится брендом страны.

Корреспондент Алена Сырова о секретах своей косметички и популярности белорусской косметики.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Белорусскую косметику регулярно можно увидеть в обзорах многочисленных бьюти-блогеров: кремы, тональники, скульптеры, хайлайтеры, но настоящий хит – тушь белорусского производства. Лучшая реклама – это известные люди. В своё время Эвелина Хромченко призналась в соцсетях в любви к ней, тем самым пропиарив не только продукт, но и всю косметическую отрасль нашей страны. Да что эксперт в мире моды – на неделе выяснилось, что белорусской косметикой пользуются президенты!

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Неудивительно, ведь дизайн упаковки белорусского продукта сегодня мало чем отличается от импортного люкса, разве что материалом, из которого произведен: он дешевле, но это не минус – скорее плюс. Ведь потому и цена косметики ниже. Но намного важнее то, что внутри.

Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

После посещения производства «Витэкс» Александр Лукашенко, кстати, попросил заменить косметические средства, которыми пользуется ежедневно, исключительно на белорусские.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

«Наше» хорошо известно во всем мире. Например, только «Витэкс» и «Белита» экспортируют в 32 страны и это не только СНГ. Интернет-издания пестрят рейтингами: топ-10/20 белорусских продуктов.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Наш конёк – именно уходовая косметика: тоники, лосьоны, гели для душа, шампуни и маски для волос с экстрактом самых разных растений и по привлекательной цене. Осторожный покупатель задается вопросом: почему так дешево? Может быть состав далек от натурального?

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Владимир Лапко, начальник цеха:
Собственное производство экстрактов – это 50-60 трав и плодов лимона, апельсина, женьшеня, граната, арбуза. Всё, что в природе есть, всё мы используем непосредственно в нашей косметике.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

А ещё здесь есть своя пасека, и 30 % мёда отправляют на производство косметики. Кстати, с момента, когда решают создать новый продукт, до того, как он появится на полках магазинов, проходит не менее семи месяцев. Но начинается все в собственном научно-практическом центре.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

В последнее время законодателем в мире косметической моды можно назвать Азию. Но мы не отстаем – перенимаем и адаптируем.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Кстати, площади у «Витэкс» те самые, на которых выращивают ингредиенты для косметики, появились лет 15 назад, когда предприятию дали в нагрузку убыточный колхоз. Казалось бы, где коровы, а где косметика?! Но то, что для одних в тягость – для хваткого бизнесмена – возможность заработать.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Так и вышло. Часть мощностей переехала из столицы за город, наладили и производство трав, и животноводство, а то, что раньше было в убытке, сегодня в подспорье для основного предприятия.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Виктор Подлипский, заместитель генерального директора по производству ЗАО «Витэкс»:
Всё время продумывается, чтобы та продукция, которая выращивается здесь, применялась при производстве косметики далее. Мёд мы уже применяем, натуральные травы применяем, сейчас наш научно-координационный центр работает над такими вопросами, как применение цельного молока и молочных продуктов в производстве косметики, уже есть разработки. Думаю, в ближайшее время выйдет какая-нибудь линия, где одним из компонентов будет применено наше молоко, которое мы получили в своём сельском хозяйстве.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Кстати, молока здесь с лихвой. И это несмотря на то, что работают всего три доярки, каждой из которых подшефна 1000 коров. Когда хозяйство возрождали, доили 8 литров в сутки, сегодня после модернизации – 33,5. Такой результат в сельском хозяйстве позволяет зарабатывать неплохие деньги.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Ирина Ломако, управляющая молочно-товарным комплексом:
Чтобы добиться хороших надоев – в первую очередь, хорошая заготовка кормов, во-вторых, технология доения, ну и сплочённый добросовестный коллектив.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Кстати, о коллективе. Всего на «Витэксе» работают чуть больше тысячи человек. Примечательно, что в цехах преимущественно мужчины. И, конечно, может быть дело в желании помочь прекрасной половине стать еще краше, но кажется, здесь есть иная, более приземленная мотивация.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Юрий Москвин, оператор расфасовочной линии:
По условиям труда всё очень устраивает, на нашем производстве замечательные технологи, все знают своё дело, отличная заработная плата – 700-800 долларов, и это очень даже хорошо. Я родом из соседней деревни, доставляют транспортом.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Очевидно, уровень зарплаты напрямую связан с экономикой предприятия. Ведь пока именно у частника безусловно выдерживается один из главных принципов рынка, о котором, кстати, постоянно и говорит глава государства: зарплата должна повышаться только вслед за увеличением производительности труда.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Ну и, само собой, ассортимент и продажи: только у «Витэкса» продуктовая линейка в 2 тысячи наименований. А секрет успеха – в соотношении «цена-качество».

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Виктор Терещенко, генеральный директор ЗАО «Витэкс»:
Занимаемся серьезно снижением себестоимости, тем, чтобы доступная была цена, несмотря на то качество нашей продукции хорошее. А почему? Потому что у нас современный, самый высокий уровень технологии и плюс все ингредиенты, которые закладывает наш научный центр, приобретаются у самых лучших производителей, у тех, что приобретают самые известные мировые бренды.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Около 60 % продукции предприятие поставляет за рубеж. Но далеко не всегда потому, что это выгоднее. Иногда проще открыть представительство за рубежом, чем попасть на полки белорусского сетевого ритейла. А ведь именно там чаще всего и происходит первое знакомство покупателя с продукцией – любой, необязательно косметической.

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

Потому так важно, чтобы в наших магазинах было больше своего, белорусского. Тем более когда это свое объективно лучше, чем чужое.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Лапко, Алена Сырова, Виктор Подлипский, Ирина Ломако, Юрий Москвин, Виктор Терещенко
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Есть белорусские товары, по которым нашу страну знают уже многие годы. Например, в машиностроении – БелАЗы, МАЗы, тракторы МТЗ, комбайны...
 
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