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Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Есть белорусские товары, по которым нашу страну знают уже многие годы. Например, в машиностроении – БелАЗы, МАЗы, тракторы МТЗ, комбайны «Гомсельмаш», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как раз 29 сентября – День машиностроителя, поздравляем всех причастных.
Кроме того, льняные вещи, трикотаж. Не говорим уже и о продуктах питания: мясная, молочная продукция, картофель. Это все наше, мы это любим, это ценят во всем мире.
Но есть товары, а иногда и целые отрасли, расцвет которых ассоциируется как раз с независимой суверенной Беларусью. Примеров масса. Речь пойдет о белорусской косметике. Тем более что есть повод – Президент на неделе посетил ЗАО «Витэкс».
И вот, казалось бы, незаметно белорусскую косметику стали ценить сначала в странах-соседях, а теперь уже и далеко за рубежом. Потому что за историей успеха каждого отдельного предприятия стоят люди, которые делают свою работу и работа которых становится брендом страны.
Белорусскую косметику регулярно можно увидеть в обзорах многочисленных бьюти-блогеров: кремы, тональники, скульптеры, хайлайтеры, но настоящий хит – тушь белорусского производства. Лучшая реклама – это известные люди. В своё время Эвелина Хромченко призналась в соцсетях в любви к ней, тем самым пропиарив не только продукт, но и всю косметическую отрасль нашей страны. Да что эксперт в мире моды – на неделе выяснилось, что белорусской косметикой пользуются президенты!
Неудивительно, ведь дизайн упаковки белорусского продукта сегодня мало чем отличается от импортного люкса, разве что материалом, из которого произведен: он дешевле, но это не минус – скорее плюс. Ведь потому и цена косметики ниже. Но намного важнее то, что внутри.
После посещения производства «Витэкс» Александр Лукашенко, кстати, попросил заменить косметические средства, которыми пользуется ежедневно, исключительно на белорусские.
«Наше» хорошо известно во всем мире. Например, только «Витэкс» и «Белита» экспортируют в 32 страны и это не только СНГ. Интернет-издания пестрят рейтингами: топ-10/20 белорусских продуктов.
Наш конёк – именно уходовая косметика: тоники, лосьоны, гели для душа, шампуни и маски для волос с экстрактом самых разных растений и по привлекательной цене. Осторожный покупатель задается вопросом: почему так дешево? Может быть состав далек от натурального?
Владимир Лапко, начальник цеха:
А ещё здесь есть своя пасека, и 30 % мёда отправляют на производство косметики. Кстати, с момента, когда решают создать новый продукт, до того, как он появится на полках магазинов, проходит не менее семи месяцев. Но начинается все в собственном научно-практическом центре.
В последнее время законодателем в мире косметической моды можно назвать Азию. Но мы не отстаем – перенимаем и адаптируем.
Кстати, площади у «Витэкс» те самые, на которых выращивают ингредиенты для косметики, появились лет 15 назад, когда предприятию дали в нагрузку убыточный колхоз. Казалось бы, где коровы, а где косметика?! Но то, что для одних в тягость – для хваткого бизнесмена – возможность заработать.
Так и вышло. Часть мощностей переехала из столицы за город, наладили и производство трав, и животноводство, а то, что раньше было в убытке, сегодня в подспорье для основного предприятия.
Виктор Подлипский, заместитель генерального директора по производству ЗАО «Витэкс»:
Кстати, молока здесь с лихвой. И это несмотря на то, что работают всего три доярки, каждой из которых подшефна 1000 коров. Когда хозяйство возрождали, доили 8 литров в сутки, сегодня после модернизации – 33,5. Такой результат в сельском хозяйстве позволяет зарабатывать неплохие деньги.
Ирина Ломако, управляющая молочно-товарным комплексом:
Кстати, о коллективе. Всего на «Витэксе» работают чуть больше тысячи человек. Примечательно, что в цехах преимущественно мужчины. И, конечно, может быть дело в желании помочь прекрасной половине стать еще краше, но кажется, здесь есть иная, более приземленная мотивация.
Юрий Москвин, оператор расфасовочной линии:
Очевидно, уровень зарплаты напрямую связан с экономикой предприятия. Ведь пока именно у частника безусловно выдерживается один из главных принципов рынка, о котором, кстати, постоянно и говорит глава государства: зарплата должна повышаться только вслед за увеличением производительности труда.
Ну и, само собой, ассортимент и продажи: только у «Витэкса» продуктовая линейка в 2 тысячи наименований. А секрет успеха – в соотношении «цена-качество».
Виктор Терещенко, генеральный директор ЗАО «Витэкс»:
Около 60 % продукции предприятие поставляет за рубеж. Но далеко не всегда потому, что это выгоднее. Иногда проще открыть представительство за рубежом, чем попасть на полки белорусского сетевого ритейла. А ведь именно там чаще всего и происходит первое знакомство покупателя с продукцией – любой, необязательно косметической.
Потому так важно, чтобы в наших магазинах было больше своего, белорусского. Тем более когда это свое объективно лучше, чем чужое.
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Новости Беларуси. Есть белорусские товары, по которым нашу страну знают уже многие годы. Например, в машиностроении – БелАЗы, МАЗы, тракторы МТЗ, комбайны...
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