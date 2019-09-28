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«Первые 20 операций по трансплантации я провёл в одних и тех туфлях». Руммо рассказал про приметы врачей
Источник материала: СТВ
Врач откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Вот есть какой-то знак. Но прошло уже 11 лет, и как минимум 9 из них я эти туфли не ношу.
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«Первые 20 операций по трансплантации я провёл в одних и тех туфлях». Руммо рассказал про приметы врачей
Врач откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»: У врачей есть...
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