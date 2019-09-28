ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Первые 20 операций по трансплантации я провёл в одних и тех туфлях». Руммо рассказал про приметы врачей

29.09.2019 21:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Врач откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»: 
У врачей есть какие-то традиции или суеверия, и есть ли они у Вас?

«Первые 20 операций по трансплантации я провёл в одних и тех туфлях». Руммо рассказал про приметы врачей

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Конечно, мы, как и все люди, обращаем внимание на какие-то мелочи, на какие-то знаки, на какие-то предсуществующие важному событию вещи и потом пытаемся порой сделать именно так.

Первые 20 операций по трансплантации я провёл в одних и тех туфлях. Не знаю, почему я так сделал. Они до сих пор хранятся у меня в кабинете. Решил я их не выбрасывать почему-то – счастливые, фартовые. Всё было хорошо – операции прошли успешно, пациенты поправились.

Вот есть какой-то знак. Но прошло уже 11 лет, и как минимум 9 из них я эти туфли не ношу.

Люди в материале: Олег Руммо
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:  У врачей есть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что стало с пациентом, которому первому сделали трансплантацию в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика