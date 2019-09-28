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Евгений Ливянт: «Учитель воспитывает своим примером»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Известные события в гомельской школе заставили сильно задуматься над темой воспитания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Киножурнал «Ералаш» 45 лет пускай и с юмором, но оголяет совсем несмешные темы. Дети и учителя не раз становились героями миниатюр. А значит, как говорится, есть прецедент. Вот только в кино мораль всегда прописная. Кнопки на стуле учителя, вываливающийся скелет из шкафа, спрятанный мел – мелкие шалости, которые были во все времена, однако нынче такие «дела житейские» уж как-то сильно трансформировались. В чем же корень?
Евгений Ливянт, педагог, руководитель репетиторского центра:
Евгений Борисович – учитель физики и математики высшей категории, в профессии больше 30 лет. Известный белорусский педагог – адепт суровых образовательных правил, ведь главная цель – достижение высокого результата и получение знаний, потому словоблудие и нотации – прочь.
По мнению эксперта, реально завоевать уважение современного школьника можно лишь авторитетом – и это вершина воспитательного процесса. Восхищение, а не смех в классе вызвал учитель, чье фото ученики разместили в соцсетях.
Евгений Ливянт:
Нигде не прописан механизм ответственности всех сторон за происходящее: что каждая из сторон должна делать в той или иной ситуации.
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Новости Беларуси. Известные события в гомельской школе заставили сильно задуматься над темой воспитания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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