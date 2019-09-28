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Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь впервые представила экономический и инвестиционный потенциалы на международной выставке Cityscape Global в Дубае – одном из самых значимых глобальных форумов в сфере архитектуры, строительства и капиталовложений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Международным экспертам и признанным лидерам мирового рынка продемонстрировали возможности новых комплексов, которые строит в Минске компания Dana Holdings.
Особое внимание привлек проект многофункционального комплекса «Минск Мир» – за счет того, что в его составе будет работать крупнейший в регионе Международный финансовый центр Minsk World. Он, кстати, получил на выставке престижную награду.
Выставка Cityscape Global – крупнейшее и самое значимое событие в сфере недвижимости и инвестиций. Ежегодно форум собирает ключевых международных инвесторов, застройщиков, ведущих архитекторов, дизайнеров и консультантов. Здесь представляют самые амбициозные проекты, решают вопросы финансирования и, конечно, устанавливают новые деловые связи. В Дубае определяют новые тенденции строительной отрасли.
Стенд Беларуси, которая была представлена крупнейшим застройщиком, был посвящен инвестиционной привлекательности и туристическому потенциалу нашей станы. Его посетил посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах.
Андрей Лученок, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в ОАЭ:
Основные направления остаются прежними. Это, прежде всего, торговля – такую задачу ставил глава государства. Безусловно, с экономической точки зрения нам также интересны инвестиции, и Эмираты – это именно та страна, где могли бы об этом говорить и где их искать.
Объемы взаимной торговли между странами растут – с начала года на треть по сравнению с 2018 годом. Растут объемы инвестиций. 44 миллиона долларов – результат 2018 года вдвое больше, чем в 2017 году. И будет улучшен по итогам 2019 года. Основной интерес арабского бизнеса – строительство, производство продуктов питания, мебели.
Андрей Лученок:
Здесь можно и нужно заявить о Беларуси, как о стране, которая интересна для бизнеса, которая является безопасным местом для капитала, с понятными правилами работы.
Визит шейха Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна в Минск дал новый импульс для налаживания эффективного сотрудничества между двумя странами.
Застройщик с мировым опытом, работающий в Беларуси, несколько десятилетий работает в Эмиратах. Потенциал и авторитет компании позволяет сближать страны и налаживать контакты.
Это важный посыл дипломатии. Новые точки соприкосновения экономик двух стран создаются. Центром деловой жизни Минска и не только станет Международный финансовый центр Minsk World. Его создание одобрено на государственном уровне.
В октябре 2018 года Dana Holdings подписала договор с Международным финансовым центром в Дубае. Стороны договорились обмениваться передовым опытом и о сотрудничестве в области проектирования и функционирования минского Международного финансового центра. А в апреле аналогичный документ был подписан в правительстве Беларуси.
Игорь Бондарев, генеральный консул Беларуси в Дубае:
Нам важны, конечно, компетенции, потому что для создания такого центра необходимы компетенции, которых в Беларуси не хватает, наверное. В этом смысле опыт Дубая для нас достаточно уникален.
Сотрудничество развивается достаточно динамично. Тот позитив, который сложился на сегодняшний день с дубайским Международным финансовым центром, выйдет на конкретные договоренности. Это достаточно большая работа, которая должна быть проделана не только государственными структурами, но и частными структурами, в интересах которых создается этот финансовый центр.
Должна быть сформирована определенная платформа, которая будет вызывать доверие международного сообщества, международных финансовых институтов.
Татьяна Зеленкевич, заместитель директора компании «Дана Астра» по вопросам международного сотрудничества:
Это мировое признание. Многофункциональный проект «Минск Мир», реализуемый в нашей столице, – лучший. EuropaProperty – престижная награда, достается только начинаниям, которые изменяют рынок недвижимости и носят инновационный характер. Впрочем, до конкурса дошли только проекты, имеющие характеристики новизны, которая принесет доходы и изменит качество жизни. Застройка территории старого аэропорта в центре Минска, которую ведет Dana Holdings, признана самым крупномасштабным в Европе проектом.
Крэйг Смит, издатель журнала EuropaProperty Guides:
Эксперты проанализировали потенциал комплекса Minsk World.
Омар Савайа, директор консультационной компании McKeartney:
Переговоры о новых начинаниях уже в разгаре. Dana Holdings имеет авторитет: в очередной раз подтвердила свое место в списке 100 финансовых компаний и девелоперов, показавших самые высокие результаты и способствующих развитию отрасли.
Аналитики отмечают, что Международный финансовый центр в Минске впишется в национальную экономику, где применят особую систему стимулов и преференций для привлечения капитала.
Работа над правовым статусом Minsk World ведется. Стратегически важный объект во внимании. Компания Dana Holdings уже приступила к его строительству. Первый результат – тот огромный интерес, который проявили к его созданию в ОАЭ. А значит, важный инвестиционный проект имеет все шансы на успешное воплощение.
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Беларусь впервые представила свой инвестиционный потенциал на выставке Cityscape Global в Дубае: какие проекты Dana Holdings были отмечены
Новости Беларуси. Беларусь впервые представила экономический и инвестиционный потенциалы на международной выставке Cityscape Global в Дубае – одном из самых значимых...
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