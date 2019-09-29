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Советы специалиста, как защитить себя и своих животных от бешенства

29.09.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В 2019 году за медицинской помощью после контактов с бешеными животными в учреждения здравоохранения обратились 30 жителей Кореличского района, в минувшем году — 37 человек. Как же уберечь себя и своих животных от этого смертельного заболевания?

Советы специалиста, как защитить себя и своих животных от бешенства

Эпизоотологическая обстановка в Кореличском районе за 8 месяцев 2019 улучшилась. Зарегистрировано 2 случая бешенства среди диких животных — енот, и домашних — кот. За аналогичный период прошлого года — 8 случаев: 1 случай — сельскохозяйственное животное (крупный рогатый скот) и в 7 случаях — дикое животное (лиса). В результате приняты решения райисполкома о наложении карантинных мероприятий, направленных на дальнейшее предупреждение распространения заболевания.

За антирабической помощью за 8 месяцев 2019 года в организации здравоохранения обратилось 30 жителей Кореличского района, за аналогичный период прошлого года — 37 человек. Из них 19 человек составляют сельские жители, 11 человек — городские, дети до 18 лет — 9 человек. От животных с установленным диагнозом «бешенство» пострадало 2 человека. Лечебно-профилактические прививки против бешенства назначены 27 обратившимся за антирабической помощью (90%).

Среди причин обращений населения за оказанием антирабической помощи от обратившихся (20 человек) составил контакт с домашней собакой, 2 случая с безнадзорной собакой, кошкой домашней — 5 случаев, 1 случай с безнадзорной кошкой и 2 случая с дикими животными (ежом и крысой).

В целях предупреждения заражения бешенством необходимо: соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно, в обязательном порядке, предоставлять своих питомцев в ветеринарное учреждение по месту жительства для проведения профилактических прививок против бешенства; при заболевании животного либо при появлении симптомов, не исключающих бешенство, а также в случаях изменения поведения домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин обязательно обращаться к ветеринарному специалисту для установления 10-дневного наблюдения за животным или выяснения причины его смерти; избегать контактов с животными, особенно дикими и/или безнадзорными.

В случаях, когда контакта с животным избежать не удалось, а именно после укуса, оцарапывания, ослюнения, нанесенных любым, даже внешне здоровым животным, необходимо: провести первичную обработку места контакта – тщательно промыть струей воды с мылом; при наличии раны – после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода; наложить стерильную повязку и немедленно (в течение суток после контакта) обратиться в медицинское учреждение.

Екатерина ХЛЕБНОВА,
врач-хирург УЗ «Кореличская ЦРБ»

 
 
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В 2019 году за медицинской помощью после контактов с бешеными животными в учреждения здравоохранения обратились 30 жителей Кореличского района, в
 
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