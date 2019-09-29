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Известный «айтишник» и «медики». Кто из белорусов больше всех заработал в Латвии

30.09.2019 00:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Известный «айтишник» и «медики». Кто из белорусов больше всех заработал в Латвии

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Латвийское издание VIP Lounge составило топ-50 самых успешных инвесторов в экономику страны. В списке оказалось трое бизнесменов из Беларуси.

В основу методологии VIP Lounge  положены объемы прибыли , которые заработали подконтрольные иностранным гражданам и подданным латвийские компании , и доли, которые принадлежат в этих бизнесах им. 

Самым успешным представителем Беларуси в латвийском бизнесе по такому принципу стал основной владелец аутсорсинговой IT-компании SaM Solutions Андрей Бахирев.  Он занял 30-ю строчку в рейтинге.

В середине 2010-х годов бизнесмен отошел от оперативного управления разработками программного обеспечения  и переехал  на жительство в Юрмалу. Его латвийская дочка в 2018 году заработала 2,91 млн евро прибыли, из которых на долю Андрея Бахирева (69,3%) пришлось 2,01 млн евро.

В топ-50 самых успешных иностранных инвесторов в Латвии вошли также два гражданина Беларуси, связанные с поставками медицинской техники и лекарственных препаратов.

Один из них – это владелец основной доли в дистрибуторе медицинского оборудования Medibridge Сергей Полищук. На его долю в компании по итогам 2018 года пришлось 1,59 млн евро заработанных Medibridge средств, а в рейтинге Сергей Полищук занял 40-е место.

47-я строчка у известного в Беларуси фармдистрибутора Антона Климантовича. Принадлежащая ему латвийская компания LV System Service по итогам прошлого года увеличила прибыль на 30%, а бизнесмен заработал на поставках лекарств мировых брендов 1,28 млн евро.

Лидером по заработкам в Латвии стал основной владелец магазинов Maxima и аптек Eiroapteka  литовец Нериюс Нумавичюс. Причитающаяся ему прибыль с бизнесов на местном рынке составила 21,34 млн евро.

Литовцы и россияне составляют основную долю участников топ-50 самых успешных иностранцев в Латвии. Среди россиян в рейтинге фигурируют, например, Дмитрий Мазепин («Уралхим»), Алексей Мордашов («Северсталь»), алкогольный король Юрий Шефлер.

В топ-50 есть также представители США, Украины, Ирландии, Израиля, Чехии, Дании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Эстонии.

 
 
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Латвийское издание VIP Lounge составило топ-50 самых успешных инвесторов в экономику страны. В списке оказалось трое бизнесменов из Беларуси.
 
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