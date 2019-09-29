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Конкурс "Мини-мисс Брест-2019" состоялся 29 сентября в ЦМТ
30.09.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Конкурс "Мини-мисс Брест-2019" проводится для выявления и поддержки талантливых, всесторонне развитых детей.
на фото - победители: в номинации 5-7 лет Пашкович Варвара, 8-9 лет Матвейчук Полина, 10-12 лет Бурко Анастасия
Мероприятие направлено на реализацию творческого потенциала детей различных возрастов, их совместного творчества с родителями.
В конкурсе принимали участие девочки в возрасте с 5 до 12 лет.
Идея конкурса заключается в создании условий для проявления творческих особенностей, пропаганда здорового образа жизни и крепкой семьи.
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Конкурс "Мини-мисс Брест-2019" проводится для выявления и поддержки талантливых, всесторонне развитых детей. на фото - победители: в номинации 5-7 лет Пашкович...
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