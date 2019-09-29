Источник материала: Виртуальный Брест

Конкурс "Мини-мисс Брест-2019" проводится для выявления и поддержки талантливых, всесторонне развитых детей.





на фото - победители: в номинации 5-7 лет Пашкович Варвара, 8-9 лет Матвейчук Полина, 10-12 лет Бурко Анастасия

Мероприятие направлено на реализацию творческого потенциала детей различных возрастов, их совместного творчества с родителями.





В конкурсе принимали участие девочки в возрасте с 5 до 12 лет.





Идея конкурса заключается в создании условий для проявления творческих особенностей, пропаганда здорового образа жизни и крепкой семьи.