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В городе Бресте отключат электроэнергию только 3 октября, зато за городом чаще
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Источник материала:
Виртуальный Брест
Знакомим вас со списком плановых работ, связанных с отключеним электроэнергии. На удивление, в Бресте это лишь 3 октября, а вот за городом будет больше. Знакомимся:
Брест
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|03.10.2019 09:00
|03.10.2019 16:00
|ул. Петровская 51,53,61,63;60-86, ул. Петровская 1-86, ул. Мостовая, пер. Молодежный ул. 1-я Новая 25-51,34-48, ул.1-я Новая 1-23,10-24, ул. Мирская 1-13, 2-14. ул. Фортовая 14-34, 1-41
|Работы на ТП-209
Брестский район
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|30.09.2019 09:00
|30.09.2019 12:00
|д. Б. Зводы, ул. Октябрьская, Спортивная.
|Ремонтные работы
|2
|30.09.2019 09:30
|30.09.2019 16:00
|д. Огородники, ул. Луговая.
|Ремонтные работы
|3
|30.09.2019 09:30
|30.09.2019 16:00
|д. Рогозно, ул.Центральная, Лесная.
|Ремонтные работы
|4
|30.09.2019 09:30
|30.09.2019 16:00
|аг. Б. Радваничи, ул. Центральная, Советских партизан, д. Муры, ул. Садовая.
|Реконструкция ВЛ.
|5
|01.10.2019 09:30
|01.10.2019 16:00
|д. Рогозно, ул. Лесная.
|Ремонтные работы
|6
|02.10.2019 09:30
|02.10.2019 16:00
|д. Дубок, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая.
|Реконструкция ВЛ
|7
|03.10.2019 09:30
|03.10.2019 16:00
|п. Сосновка, с.о. Железобетонщик-95.
|Ремонтные работы
|8
|03.10.2019 09:30
|03.10.2019 16:00
|д. Знаменка, ул. Молодёжная, Бресткая.
|Ремонтные работы
|9
|04.10.2019 09:30
|04.10.2019 16:00
|д. Старое село, ул. Мира.
|Ремонтные работы
|10
|04.10.2019 09:30
|04.10.2019 16:00
|д. Дубок, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая.
|Реконструкция ВЛ
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Теги: Брест
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Знакомим вас со списком плановых работ, связанных с отключеним электроэнергии. На удивление, в Бресте это лишь 3 октября, а вот за городом будет больше....
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