ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В городе Бресте отключат электроэнергию только 3 октября, зато за городом чаще

30.09.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Знакомим вас со списком плановых работ, связанных с отключеним электроэнергии. На удивление, в Бресте это лишь 3 октября, а вот за городом будет больше. Знакомимся:

В городе Бресте отключат электроэнергию только 3 октября, зато за городом чаще

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 03.10.2019 09:00 03.10.2019 16:00 ул. Петровская 51,53,61,63;60-86, ул. Петровская 1-86, ул. Мостовая, пер. Молодежный ул. 1-я Новая 25-51,34-48, ул.1-я Новая 1-23,10-24, ул. Мирская 1-13, 2-14. ул. Фортовая 14-34, 1-41 Работы на ТП-209

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 30.09.2019 09:00 30.09.2019 12:00 д. Б. Зводы, ул. Октябрьская, Спортивная. Ремонтные работы
2 30.09.2019 09:30 30.09.2019 16:00 д. Огородники, ул. Луговая. Ремонтные работы
3 30.09.2019 09:30 30.09.2019 16:00 д. Рогозно, ул.Центральная, Лесная. Ремонтные работы
4 30.09.2019 09:30 30.09.2019 16:00 аг. Б. Радваничи, ул. Центральная, Советских партизан, д. Муры, ул. Садовая. Реконструкция ВЛ.
5 01.10.2019 09:30 01.10.2019 16:00 д. Рогозно, ул. Лесная. Ремонтные работы
6 02.10.2019 09:30 02.10.2019 16:00 д. Дубок, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая. Реконструкция ВЛ
7 03.10.2019 09:30 03.10.2019 16:00 п. Сосновка, с.о. Железобетонщик-95. Ремонтные работы
8 03.10.2019 09:30 03.10.2019 16:00 д. Знаменка, ул. Молодёжная, Бресткая. Ремонтные работы
9 04.10.2019 09:30 04.10.2019 16:00 д. Старое село, ул. Мира. Ремонтные работы
10 04.10.2019 09:30 04.10.2019 16:00 д. Дубок, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая. Реконструкция ВЛ
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Знакомим вас со списком плановых работ, связанных с отключеним электроэнергии. На удивление, в Бресте это лишь 3 октября, а вот за городом будет больше....
 
Новости дня
Новости разные
 
Известный «айтишник» и «медики». Кто из белорусов больше всех заработал в Латвии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика