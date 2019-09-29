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В Березовском районе пенсионер застрял на заболоченном участке

30.09.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

29.09.2019 года в 11-01 в Березовский РОЧС поступило сообщение, что человек выпал из лодки и не может выбраться из воды на озере Черное вблизи д. Пески Березовского района.

В Березовском районе пенсионер застрял на заболоченном участке

На место происшествия было направлено подразделение пожарной аварийно-спасательной части № 2 г Белоозерска. Когда спасатели прибыли к озеру, то обнаружили, что в камышах примерно в 120 метрах от берега в заболоченном месте застрял мужчина: он просил о помощи.

В Березовском районе пенсионер застрял на заболоченном участке

Работники МЧС доставили пострадавшего на берег. Пенсионер 1946 года рождения был осмотрен медиками скорой медицинской помощи и с диагнозом «общее переохлаждение» доставлен в больницу.

 
 
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  29.09.2019 года в 11-01 в Березовский РОЧС поступило сообщение, что человек выпал из лодки и не может выбраться из воды на озере Черное вблизи д. Пески Березовского...
 
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