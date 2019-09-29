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Что Лукашенко сказал украинским журналистам: самые яркие цитаты
30.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко
О конфликте на Украине
Мы делаем и будем делать все от нас зависящее для достижения мира на Украине. Война закончится. Рано или поздно.
О Крыме
- Крым вернет Россия?
Мне кажется, нет. Я верю, что, как говорит президент, этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это говорит и аккуратный, спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском обществе – нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму.
Об отношениях с Россией
Мы не дружим с Америкой против России. Это исключено. Нравится вам это или нет, это наша существенная позиция, это моя позиция об отношениях с РФ.
О транзите власти
Мои дети не страдают президентством. Они
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Доверительное общение президента Беларуси с прессой продлилось больше трех часов.
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