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Что Лукашенко сказал украинским журналистам: самые яркие цитаты

30.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял украинских журналистов. Общение заняло больше трех часов. «МИР 24» приводит самые яркие высказывания главы государства.

О конфликте на Украине

Мы делаем и будем делать все от нас зависящее для достижения мира на Украине. Война закончится. Рано или поздно.

О Крыме

- Крым вернет Россия?

Мне кажется, нет. Я верю, что, как говорит президент, этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это говорит и аккуратный, спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском обществе – нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму.

Об отношениях с Россией

Мы не дружим с Америкой против России. Это исключено. Нравится вам это или нет, это наша существенная позиция, это моя позиция об отношениях с РФ.

О транзите власти

Мои дети не страдают президентством. Они наелись моего президентства. Нет у нас транзита власти. У нас президент будет избран только народом.
 



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