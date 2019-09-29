Что Лукашенко сказал украинским журналистам: самые яркие цитаты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял украинских журналистов . Общение заняло больше трех часов. «МИР 24» приводит самые яркие высказывания главы государства.

О конфликте на Украине

Мы делаем и будем делать все от нас зависящее для достижения мира на Украине. Война закончится. Рано или поздно.

О Крыме

- Крым вернет Россия?

Мне кажется, нет. Я верю, что, как говорит президент, этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это говорит и аккуратный, спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском обществе – нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму.

Об отношениях с Россией

Мы не дружим с Америкой против России. Это исключено. Нравится вам это или нет, это наша существенная позиция, это моя позиция об отношениях с РФ.

О транзите власти