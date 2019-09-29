Волковыск принимал этап открытого чемпионата и первенства страны по мотокроссу

Источник материала: Новости Волковыска

28-29 сентября в Волковыске проходил 3-й этап открытого чемпионата и первенства Республики Беларусь по мотокроссу, в котором приняли участие около 150 спортсменов из Беларуси, Латвии, Эстонии и Германии.

В классе 50 куб. см. первое место занял латыш Денийс Богдановс, второе место у минчанина Егора Атрошко, третье у сморгонца Матвея Петрусевича.

В классе 65 куб.см. первое место у Александра Фридлендера из Кобрина, второе – Евгения Миронова из Минска и третье также минчанина Никиты Бартошевича.

В классе «Ветеран» первое место занял латыш Янис Мироновс, второе место немец Майк Фогель, третье место латыш Владимир Зворыгинс.

В классе мотоциклов 85 куб. см. первенствовал волковычанин Олег Махнов, второе место у латыша Роландаса Богдановчса, третье у мозырянина Станислава Ревяко.

В классе «Начинающий» первое место занял минчанин Матвей Богдановский, второе место у ошмянца Евгения Шукелойтя, третье – Владимира Белевича из Ивацевич.

В классе мотоциклов 125 куб.см (юноши) первое место занял Артем Сазановец из Орши, второе место занял минчанин Олег Сергиенко, третье место также у минчанина Кирилла Кадоркина.

В классе мотоциклов 125 куб.см (мужчины) первое место у волковычанина Виталия Махнова, второе гродненца Даниэля Воловича и третье у минчанина Олега Сергиенко.

В классе «Национал» первенствовал минчанин Дмитрий Соваськов, второе место занял Павел Шмигельский из Могилева и третье Артем Годель из Несвижа.

В классе OPEN А три первых места заняли мотогонщики из Латвии – Эмилс Брендис, Эдвардс Брендис и Денисс Зворыгинс. Волковычанин Сергей Житинец стал четвертым, отстав на два очка от бронзового призера.

В классе OPEN В первое место у Артема Сазановца из Орши, второе волковычанина Владислава Махнова и третье у Артема Кунцевича из Баранович.

В классе АТВ первое место у витеблянина Владимира Данькова, второе и третье у волковычан Дмитрия Шило и Станислава Павловича.

В классе «Мотоциклы с коляской» первенствовал экипаж из Орши Андрея и Валерия Живуцких, второе место у эстонцев Юргенса Лана и Томса Ташера, третье – гродненцев Олега Сиднева и Владимира Бакуревича.

В командном первенстве первое место у представителей минской СДЮСТШ, второе ОС Минска и Минской области, третье – у минской СДЮСТШ-2. Гродненская ООС ДОСААФ – четвертая.

Больше фото с первого дня соревнований от фотографа Юлии Янович по ссылке .







































