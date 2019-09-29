|
Прогноз по валютам: на сколько вырастут доллар и евро в начале октября
Источник материала: Myfin
– Основной тенденцией прошедшей недели на внешних рынках было резкое укрепление американского доллара. Пара евро/доллар снизилась с 1,1060 до 1,0920, или на 1,3%. При этом пара опустилась до уровней, на которых не была с мая 2017 года.
В этой ситуации российский рубль повел себя нейтрально. Он снизился к выросшему доллару, но при этом укрепился к упавшему евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранные валюты на прошедшей неделе пошли в рост, а белорусский рубль подешевел
|
Свежие газеты
Архив (Разное)