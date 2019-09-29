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Прогноз по валютам: на сколько вырастут доллар и евро в начале октября

30.09.2019 06:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: на сколько вырастут доллар и евро в начале октября
фото: Myfin.by

Прогноз по валютам: на сколько вырастут доллар и евро в начале октября– Основной тенденцией прошедшей недели на внешних рынках было резкое укрепление американского доллара. Пара евро/доллар снизилась с 1,1060 до 1,0920, или на 1,3%. При этом пара опустилась до уровней, на которых не была с мая 2017 года.

В этой ситуации российский рубль повел себя нейтрально. Он снизился к выросшему доллару, но при этом укрепился к упавшему евро.

 
 
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