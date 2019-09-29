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Больше хрома и карбона! Знакомимся с осенними «заготовками» тюнинг-ателье

30.09.2019 07:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В то время как автогиганты повально увлеклись электромобилями, гибридами и беспилотниками, небольшие, но гордые тюнинг-ателье по-настоящему будоражат своими «выходками», дорабатывая модели, большинство из которых по-прежнему «питается» бензином. В этом обзоре — самые свежие примеры творчества независимых тюнинг-компаний, представленные в сентябре нынешнего года.

Некоторые из них были подготовлены к минувшему автосалону во Франкфурте, одним из завсегдатаев которого является фирма Brabus.


Brabus G V12 900 «One of Ten»

Этой осенью она расщедрилась на доработки нового Mercedes G-класса. О пакете Adventure можно узнать тут, но кроме него Brabus представила свою версию внедорожника, оснащенного мотором V12. Отметим, что в гамме нынешнего G-класса модификации с 12-цилиндровым двигателем нет — покупателям приходится выбирать между версиями с бензиновым V8 или турбодизельной «шестеркой».


Brabus G V12 900 «One of Ten»

Новый G V12 900 «One of Ten» разойдется в количестве лишь 10 экземпляров, под капотом каждого из которых будет располагаться модернизированный битурбо-V12 от Mercedes S600L. В Brabus его объем увеличили с 6 до 6,3 л, а отдачу подняли до 900 лошадиных сил и 1500 Нм крутящего момента, из которых доступны «лишь» 1200 Нм. Коробка передач — 9-ступенчатый «автомат». До 100 км/ч G V12 900 «One of Ten», который на фирме называют самым мощным SUV с 12-цилиндровым мотором, разгоняется за 3,8 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. Стоимость — от 605 тысяч евро!


Alpina B3 Touring

Еще одна новинка, дебютировавшая во Франкфурте — от бюро Alpina, которое показало универсал B3 Touring на основе грузопассажирской версии BMW третьей серии нового поколения. Итоговая отдача рядной турбо-«шестерки» объемом 3 л — 462 «лошадки» и 700 Нм крутящего момента, в трансмиссии используется полный привод с блокируемым задним дифференциалом и 8-ступенчатый «автомат» ZF. В Alpina сообщили, что максимальная скорость нового B3 Touring превышает 300 км/ч.


Alpina B3 Touring

Из прочих доработок для баварского универсала — переделанная подвеска с амортизаторами Eibach, более эффективные тормоза с дисками диаметром 395 мм спереди и 345 мм сзади. Варианты перешивки салона B3 Touring клиенты вольны выбрать на свой вкус. Прием заказов на универсал Alpina начнет в первом квартале 2020 года, а первые покупатели получат машины летом.


AC Schnitzer BMW 3 Series G20

AC Schnitzer BMW 3 Series G20

Еще один известный доводчик моделей BMW — бюро AC Schnitzer, которое также представило комплект доработок для новой «трешки» G20, но в кузове седан. В настоящее время фирма работает над программой тюнинга двигателей версий 320i, 330i, M340i и 330d, а пока покупателям предложены другие улучшения. Среди них — спортивная подвеска, уменьшающая дорожный просвет на 25 мм, аэродинамические элементы, позволяющие увеличить прижимную силу, а также набор фирменных 19- и 20-дюймовых колесных дисков.


ABT Audi A6 Avant

Компания ABT Sportsline, которая занимается «прокачкой» моделей концерна Volkswagen, провела тюнинг трехлитрового бензинового мотора TFSI, который устанавливается сразу на седан и универсал Audi A6, «пятидверку» A7 и новейший кроссовер Q8. Мощность агрегата после установки нового модуля управления (о вмешательстве в механическую часть ничего не говорится) достигает 408 лошадиных сил, а крутящий момент — 550 Нм, то есть заводские показатели удалось превысить на 68 сил и 50 Нм.


ABT Audi Q8

В дополнение к форсировке мотора специалисты ABT поработают над внешностью и отделкой салона всех трех моделей Audi, предложив также фирменные колесные диски диаметром до 21 дюйма.


G-Power Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe

Специалисты ателье G-Power подготовили экстремальный вариант и без того недюжинного кроссовера Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe. Серьезно переделанный 5,5-литровый битурбо-V8, получивший помимо всего прочего новые турбокомпрессоры и выпускную систему, развивает 800 сил и 1100 Нм тяги. Размер колесных дисков Hurricane RR line с пятью сдвоенными спицами в черном матовом цвете и с шинами размерности 315/25 — 23 дюйма.


G-Power Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe

Увы, компания не приводит точные динамические характеристики доработанного GLE 63 S Coupe — известно лишь, что в G-Power сняли электронный ограничитель скорости, поэтому кроссовер сможет набрать более 280 км/ч, которыми может похвастаться заводская версия с опциональным пакетом AMG Driver’s. Стоимость «прокачки» Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe немалая — одна только форсировка двигателя обойдется клиенту без малого в 19 тысяч евро.


Posaidon Mercedes-AMG GT 63 S

Тюнеры из Posaidon взялись за доработку еще одной топовой модели Mercedes-AMG — 640-сильной «пятидверки» GT 63 S. Для нее доступно два варианта форсировки штатной «восьмерки» объемом 4 л, каждый из которых подразумевает установку более производительных турбокомпрессоров, новых шатунов и поршней, спортивных воздушных фильтров, а также перепрограммированный электронный блок управления.


Posaidon Mercedes-AMG GT 63 S

В случае с комплектом RS 830 отдача мотора достигает 830 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента, а RS 830+ - это уже 880 сил и 1200 Нм. Известно, что 830-сильная версия способна набирать первую «сотню» за 2,9 секунды, а заявленная Posaidon максимальная скорость доработанного GT 63 S — более 350 км/ч.


Novitec Lamborghini Urus

Немецкая компания Novitec, которая специализируется на тюнинге «породистых» итальянских автомобилей, показала свой вариант супер-кроссовера Lamborghini Urus. Для него в ателье предлагают три варианта форсировки 4-литрового мотора V8 с двойным турбонаддувом — от 747 до 782 лошадиных сил, причем в последнем случае речь идет о прибавке в 132 силы по сравнению с исходной версией. Максимальный крутящий момент — 1032 Нм, что на 182 Нм больше, чем у «обычного» Urus. В результате разгон до 100 км/ч сократился на 0,3 секунды (до 3,3 секунд), максимальная скорость увеличилась на 5 км/ч (до 310 км/ч).


Novitec Lamborghini Urus

Также машина получила расширенные колесные арки, аэродинамический обвес из карбона, 23-дюймовые колесные диски Vossen и перенастроенная адаптивная подвеска с уменьшенным на 25 мм дорожным просветом.


Hennessey Porsche Taycan

С момента премьерного показа первого серийного электрокара Porsche не прошло и месяца, а американская компания Hennessey уже подготовила для Taycan первый комплект доработок. Причем за электрокар фирма из Техаса, привыкшая работать с мускул-карами и пикапами, берется впервые — для Taycan заявлены более агрессивные бамперы, доработка интерьера, новые колеса и шины.


Hennessey Porsche Taycan

Доработанный вариант Taycan в Hennessey целиком рассекретят в следующем году — при этом в компании не исключают возможности увеличения мощности штатной силовой установки, которая на Taycan Turbo развивает до 680 лошадиных сил, а у Turbo S до 750 сил.

 
 
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