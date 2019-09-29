Как Октябрьская, только больше. Посмотрели, что делают в Китае на месте старых заводов

Источник материала: Tut.by

В Китае работает около 50 культурных и креативных парков, около половины из которых находятся в Пекине — столице и культурном центре страны. Многие парки возникли в результате преобразования старых заводских территорий. В Китае считается, что по сравнению с высокотехнологичными индустриальными парками, инвестиции в креативные и культурные парки выгоднее: они наносят меньший вред экологии и предоставляют услуги с большой добавленной стоимостью, тем более, что у китайцев есть на это спрос. Это отражается и в цифрах: креативная экономика занимает там одно из ведущих направлений и ежегодно приносит в бюджет все больше денег.

Фотокорреспондент портала TUT.BY Ольга Шукайло посмотрела, как старые заводы в Пекине обрели новую жизнь.





Культурный и креативный индустриальный парк Лайцзинь

Культурный и креативный индустриальный парк Лайцзинь (Laijin Cultural and Creative Industrial Park), или Legend town — это преобразованная территория бывшей хлопковой фабрики. Условно она делится на три части: выставочная зона, здания-символы, построенные в первые годы существования КНР, и комплекс из 46 зданий площадью от 300 до 5 тысяч квадратных метров, в которых располагаются разные компании.





В старые цеха вдохнули новую жизнь, и сегодня здесь разместились арт-галереи, школа моделей, офисы дизайнерских бюро, коворкинги, медиа-компании и другое. Как и во всем Пекине, здесь особое место уделили озеленению территории: для работников и посетителей есть места отдыха в тени деревьев, мощеные деревянные настилы для прогулок, ухоженные лужайки со скульптурами современных авторов, цветники и зеленые коридоры из кустарников.













В 2015 году в парке насчитывалось 170 компаний с годовым оборотом более 20 миллиардов юаней (около 2,8 млрд долларов США).

Арт-зона 798 и 751D

Арт-зона 798 — одна из самых популярных достопримечательностей Пекина. Завод, построенный в конце 1950-х годов силами китайских, советских и немецких специалистов, выпускал электрооборудование для гражданских и военных целей. Но через 50 лет, после сокращения производства и закрытия нескольких цехов, на смену рабочим на заводы пришли художники, которых привлекла низкая арендная плата и огромные помещения. В 2019 году Арт-зона 798 — это место концентрации современного искусства: китайского и мирового.





На площади примерно в один квадратный километр в старых зданиях завода разместились многочисленные галереи, студии, выставочные залы, сувенирные, антикварные и книжные магазины, бары и рестораны. Сюда же относят и офисные здания, гостиницу, жилые дома.





Ежегодно на территории Арт-зоны 798 проходит около 200 выставок. Большинство из них — бесплатные. Здесь можно увидеть работы как молодых китайских художников, так и признанных мировых мастеров. Например, в июне в одной из галерей проходила выставка работ Пикассо.





Проходя по территории Арт-зоны 798 посетитель плавно попадает в пространство 751D. Здесь еще больше старых труб и ржавых конструкций, которые превратились в арт-пространство. Тут появился пруд с лотосами, зоны для селфи, дизайнерские магазины, скульптуры, офисы и кафе. Также здесь проводят флешмобы, модные показы и другое.





Территория старого завода находится на одной из главных городских улиц в северо-западной части Пекина. Дорога в аэропорт Пекина идет именно вдоль Арт-зоны 798. Из-за выгодного расположения, над Арт-зоной нависла угроза закрытия, но в 2007 году ее все же решили сохранить.





















Еще один из заводов, находящийся возле Арт-зоны 798, сегодня похож на сад. Здесь и клумбы с необычными цветами, и зеленые заборы из бамбука, и кустарники, и газоны. Отдохнуть тут можно не только на фоне зелени, но и на фоне оставленных на стенах красных коммунистических лозунгов, под которыми установлены лавочки или качели. Это деловая часть культурного парка, где размещены офисы, гостиницы и кафе.











