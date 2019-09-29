Есть что вспомнить. Реальные истории людей, которых застукали во время секса

Источник материала: Tut.by

Секс — замечательный способ расслабиться и получить удовольствие. В большинстве случаев это происходит наедине с партнером и подальше от посторонних глаз. Но порой обстоятельства складываются так, что интимный момент, который должен был остаться для всех за кадром, нарушают непрошеные гости или свидетели, рассказывает портал Delfi.lt .





Не надо стесняться — это история про секс, в которой нет места стыду или смущению. Тем не менее иногда в сексуальной жизни бывают моменты, которые заставляют пару покраснеть. Как правило, это происходит в тех случаях, когда в самый неподходящий момент появляется непрошеный гость. Неловко всем — и тому, кто застукал, и тем, кого застукали: и те, и другие хотели бы, чтобы ничего этого не было.

Поскольку все советуют учиться на ошибках других, предлагаем вам реальные истории читателей Delfi о том, как когда-то «что-то пошло не так» — как это было и как все разрешилось.

Хочешь есть?

Марк признается, что в его жизни был такой случай, но только один. Это произошло несколько лет тому назад, когда он вместе со своей девушкой и друзьями отправился на мероприятие, которое проходило за пределами Риги.

«Когда все закончилось, мы с девушкой решили переночевать в доме моих родителей за Ригой. Утром нам показалось, что все уже разошлись, и мы начали заниматься сексом.

В это время, незаметно для нас, вернулся отец. А у него была привычка, приходя домой, что-нибудь готовить, но перед этим пройтись по всем комнатам, чтобы убедиться, нет ли кого-то еще, кто хотел бы с ним разделить трапезу. И на сей раз он не изменил себе, и, спустя примерно пять минут после того, как мы приступили к делу, открыл дверь в мою комнату. Понял, что происходит, и тут же ее захлопнул».





С отцом никогда после этот случай не обсуждал. Марк смеется, вспоминая об этом, и добавляет: «В тот раз он так и не узнал, буду ли я есть».

Почему ты не поехал домой?

У Алисы другая история. Она — студентка. Живет в общежитии. Как-то отмечали день рождения парня, и после вечеринки она осталась у него в комнате.

«Утром проснулись, сосед по комнате уже ушел, и мой парень сказал: „Он точно уехал домой, говорил, что собирается сегодня“. Ну, мы решили не упускать момент и заняться любовью. Хорошенько разгорячились и не обратили внимание на шаги в коридоре. Мало ли, кто там ходит, сосед-то уехал. А комната была открыта.

И вот в дверях появляется тот самый сосед по комнате. Мой парень сразу натянул на нас одеяло. Сосед тем временем успел сделать шаг вперед, понять, что происходит, издать что-то типа „Ой!“ и быстро закрыть за собой дверь.

Мы от неожиданности начали смеяться. Парень написал соседу эсэмэску, мол, куда ты делся и почему не уехал домой, на что получил ответ: „Опоздал на автобус, посижу пока в студенческом самоуправлении“. В общем, это было смешно, но настроения продолжать уже не было».

Спустя время сосед признался: «Я в общаге живу четыре года, но это первый раз, когда произошло что-либо подобное».

С тех пор Алиса всегда закрывает комнату на ключ и оставляет его в замочной скважине.

Спящих не будить

Карина вспоминает случай из своей бурной молодости, когда, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила заняться сексом с парнем в комнате, в которой кто-то уже спал.





«Это была вечеринка. Не помню уже, что мы отмечали, но все были достаточно пьяны. Мы с парнем зашли в комнату, в которой спала моя подруга. Поскольку я знала, чего мы оба хотим, всячески пыталась выпроводить ее, но она была настолько пьяна, что ее было не сдвинуть с места. Ну ведь и мы — я, и мой партнер — находились под влиянием алкоголя, поэтому решили быть бесстыдными. Спящая неподалеку подруга нам не помешала.

Она бы так, наверное, ничего и не узнала бы, но ее разбудил грохот — в какой-то момент из-за очень активных действий я упала с кровати. Подруга проснулась, что-то пробормотала и тут же заснула. А мы продолжили. С тех пор зачастую, когда выпьет, она рассказывает историю о том, что была в комнате, в которой я занималась сексом. Ну и ладно!»

Ведите себя тихо!

У Кристины тоже был случай, когда не удалось остаться незамеченной. Живет она в Курземе. И вот как-то друзья приехали на концерт.

«Поскольку закончился он очень поздно, а все живут в Риге, я пригласила их к себе домой, оставался в том числе и мой парень. В квартире две комнаты. Я настроилась, что спать мы будем в одной, поскольку казалось невежливым по отношению к остальным уединиться и спать на самой удобной кровати. Но друзья настояли на том, чтобы вторая комната была полностью в нашем распоряжении.





Мы еще долго сидели, смеялись, а когда все пошли спать, мы с парнем повспоминали концерт, поделились впечатлениями, начали шутить и постепенно разгорячились. Зная, что рядом в комнате спят друзья, мы старались вести себя осторожно и не слишком шуметь. До того, как заняться сексом, сходили через комнату, в которой все спали, в ванную. Когда шли назад, я обратила внимание, что все сладко спят, и решила, что в таком случае никто ничего не услышит. Так мне показалось.

Уже спустя несколько дней после концерта, когда мы все вернулись в Ригу, мой парень сказал, что Никита в тот вечер никак не мог уснуть, потому что нас было довольно хорошо слышно. Эх, ничему нас это не научило, потому что потом было еще несколько случаев, когда мы не сумели скрыть интимную близость».

Доброе утро, Малайзия!

Виктор — активный путешественник. В каждой стране он старается получить максимум эмоций. Любовные утехи — не исключение. Но однажды и его застукали в самый интимный момент.

«Я был в Малайзии. Гостил у знакомых, мы организовали вечеринку. Там я познакомился со многими людьми, в том числе с очень симпатичной девушкой, с которой мы провели весь вечер.

Когда мы захотели заняться сексом, то пришлось думать, где это сделать, поскольку все комнаты были уже заняты. Тогда мы решили, что можем устроиться на балконе, который был публично доступен для всех жителей дома. Ну и приступили к делу. В шесть утра на весь город зазвучала мусульманская молитва. В это время охранник делал обход, осматривал дом и зашел на балкон, на котором мы находились.

Конечно, он нас заметил и стал кричать. Он нас отругал, на что мы только и могли сказать: „Sorry, sorry“ (простите, простите. — Прим. ред.). Потом он ушел, и мы вслед за ним. Зато есть что вспомнить теперь».