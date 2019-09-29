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Строительное предприятие «Оксидон» выполнит строительно-монтажные работы по возведению одноквартирных жилых домов для многодетных семей
30.09.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Строительное предприятие «Оксидон» выполнит строительно-монтажные работы
ЧСУП «Оксидон» активно работает на рынке строительных услуг с 2010 года.
На нашем счету десятки построенных домов в Пинском районе с максимальной готовностью для заселения.
Заказчики оценивают нашу работу положительными отзывами и рекомендациями!
Обеспечиваем ответственный подход от начала строительства до ввода дома в эксплуатацию.
Несем гарантию по выполненным работам пять лет.
Строить с ЧСУП «Оксидон» – это надежно, просто, быстро и качественно!
Тел. +375-29-347-08-09. E-mail: oksidon-pinsk@mail.ru
УНН 290987742.
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