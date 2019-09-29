Источник материала: Полесская правда

Строительное предприятие «Оксидон» выполнит строительно-монтажные работы

по возведению одноквартирных жилых домов для многодетных семей.





ЧСУП «Оксидон» активно работает на рынке строительных услуг с 2010 года.

Имеются необходимые квалификационные допуски и аттестаты соответствия.

На нашем счету десятки построенных домов в Пинском районе с максимальной готовностью для заселения.

Заказчики оценивают нашу работу положительными отзывами и рекомендациями!

Оказываем поддержку при сборе и оформлении необходимой документации.

Обеспечиваем ответственный подход от начала строительства до ввода дома в эксплуатацию.

Несем гарантию по выполненным работам пять лет.

Строить с ЧСУП «Оксидон» – это надежно, просто, быстро и качественно!

Тел. +375-29-347-08-09. E-mail: oksidon-pinsk@mail.ru

www.oksidon.by

УНН 290987742.