ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Строительное предприятие «Оксидон» выполнит строительно-монтажные работы по возведению одноквартирных жилых домов для многодетных семей

30.09.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Строительное предприятие «Оксидон» выполнит строительно-монтажные работы
по возведению одноквартирных жилых домов для многодетных семей.

Строительное предприятие «Оксидон» выполнит строительно-монтажные работы по возведению одноквартирных жилых домов для многодетных семей

ЧСУП «Оксидон» активно работает на рынке строительных услуг с 2010 года.
Имеются необходимые квалификационные допуски и аттестаты соответствия.

На нашем счету десятки построенных домов в Пинском районе с максимальной готовностью для заселения.

Заказчики оценивают нашу работу положительными отзывами и рекомендациями!
Оказываем поддержку при сборе и оформлении необходимой документации.

Обеспечиваем ответственный подход от начала строительства до ввода дома в эксплуатацию.

Несем гарантию по выполненным работам пять лет.

Строить с ЧСУП «Оксидон» – это надежно, просто, быстро и качественно!

Тел. +375-29-347-08-09. E-mail: oksidon-pinsk@mail.ru

www.oksidon.by

УНН 290987742.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« 83-летнюю жительницу агрогородка Парохонск нашли погибшей
Новости дня
Новости разные
 
Тональники на любой вкус и патчи, которые лучше использовать не по назначению. 10 бьюти-новинок сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика