Тональники на любой вкус и патчи, которые лучше использовать не по назначению. 10 бьюти-новинок сентября

Источник материала: Tut.by

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY всегда готова рассказать про интересные запуски, которые можно добавить в свою косметичку.

В нашем обзоре — лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

Любите кислородные маски для лица? Мы — да: и забавное селфи можно сделать, и микромассаж бонусом получить. Поэтому искренне обрадовались, выяснив, что маски с пузырьками в этом месяце появились у бюджетного польского бренда Bielenda.

В линейке представлено четыре варианта: детокс-маска с ароматом лесных ягод, увлажняющая банановая, осветляющая с витамином С и освежающая с манго. Нам больше всего понравились лесные ягоды и лайм: первая маска неплохо очищает поры, а вторая — выравнивает цвет лица.









В прошлом месяце на нас свалилось неимоверное количество консилеров . А в этом — тональных кремов. Но стоит признать: производители постарались на славу и выпустили на рынок абсолютно разные текстуры. Так что у каждого есть шанс найти свой вариант среди сентябрьских новинок.

Если вам нравится «макияж без макияжа», стоит присмотреться к Tinted Moisturizer Illuminating от Laura Mercier. По сути это ухаживающий продукт SPF30 с легким, едва заметным тонирующим эффектом. В линейке представлено 6 оттенков, славянкам скорее всего подойдет самый светлый — Pearl Radiance.





Покрытие от среднего к плотному — это явно об Airbrush Flawless Foundation от Charlotte Tilbury. Известный визажист обещает, что ее новая тональная основа будет выравнивать текстуру кожи и держаться на протяжении всего дня. Попробуем проверить?





А тем, кто предпочитает скрыть недостатки кожи чуть более, чем полностью, может подойти тональное средство в стике Studio fix soft matte foundation от M.A.C. Оно уже доступно онлайн.





На рынке множество различных средств для демакияжа. Но большинство предпочитает пользоваться именно мицеллярной водой. Если вы как раз из этого большинства, обратите внимание на новинку от Vichy: компания обновила мицеллярную линейку. Теперь в ней есть продукты для разных типов кожи.

В чем разница? В компонентах: например, в средство для чувствительной кожи добавлен успокаивающий ее пантенол. А мицеллярная вода для комбинированной и жирной кожи дополнена молочной кислотой.









Отличная новость для тех, кто любит румяна от Benefit (или же тех, кто никогда их не пробовал, но очень хотел)! В продаже появились новые палетки — по три культовых оттенка в каждой. Нам, например, приглянулась Cheeky camper: там бронзер Hoola lite для светлокожих, светло-розовые румяна Dandelion и коралловые Coralista.





У Maybelline получаются отличные консилеры. Надеемся, новый Superstar full-coverage under eye concealer тоже не подкачал. Производитель обещает, что средство не только продержится весь день, не скатываясь в морщинки, но и полностью скроет синеву.





А если темные круги под глазами вы предпочитаете устранять, а не маскировать — вам к Garnier. У бренда появились новые тканевые патчи с гиалуроновой кислотой и зеленым чаем. По мнению производителя, они должны избавлять вас от «гусиных лапок». А мы считаем, что эти патчи больше понравятся тем, кто страдает не от морщин, а от отеков: экстракт зеленого чая ускоряет обменные процессы и уменьшает припухлости.



