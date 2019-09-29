«Кончится тем, что про это снимут сериал». Супруги из США решили, что усыновленная сирота - взрослая женщина

Источник материала: Tut.by

Семейная пара из Соединенных Штатов угодила в запутанную историю. По версии полиции, шесть лет назад они оставили без помощи десятилетнюю сироту, которая приехала к ним из Украины. Девочке пришлось выживать в чужом городе без денег и взрослых. По версии обвиняемых, сирота оказалась вовсе не девочкой, а совершеннолетней мошенницей, которая страдала карликовостью и лишь выдавала себя за ребенка. «Лента.ру» попыталась разобраться в аргументах и той, и другой стороны.

В 2012 году Наташа Барнетт в одночасье стала старше сразу на 13 лет — во всяком случае, в глазах закона. Изменения возраста добились ее приемные родители — Майкл и Кристин Барнетт. Они обратились в суд по делам о наследстве и сумели убедить судью, что Наташа — не девятилетняя девочка, а взрослая женщина. Правда ли это и кто она на самом деле, не могут разобраться до сих пор.

Барнетты удочерили Наташу в 2010 году. Девочка родилась в Украине и была не только сиротой, но и инвалидом. Ее рост остановился из-за нарушения развития костей, которое называется спондилоэпифизарной дисплазией и вызывает карликовость. Именно такой болезнью страдает английский актер Уорик Дэвис, который снимался в «Звездных войнах» и фильмах о Гарри Поттере .

В 2008 году Наташа переехала из Украины в Соединенные Штаты. Первое время она жила во Флориде у другой семейной пары, но через два года от нее отказались. Подробностей об этом периоде ее жизни почти нет, но судебные документы упоминают, что опекуны не могли справиться с ребенком. После этого агентство по усыновлению стало подыскивать для девочки новую семью.

Барнетты идеально подходили на эту роль. Они были примерными родителями и не сдавались даже в тех случаях, когда у врачей опускались руки. Несколько лет назад у Джейкоба, одного из трех сыновей Майкла и Кристин, обнаружили аутизм. Специалисты считали, что он никогда не научится говорить и замкнется в себе. Мать не хотела в это верить, стала заниматься с ним самостоятельно и спасла мальчика. Благодаря ее усилиям Джейкоб вырос вундеркиндом.

Барнетты не сомневались, что сумеют выходить и Наташу. Они согласились взять ее под свое крыло — и горько пожалели.

Согласно украинскому свидетельству о рождении, в 2010 году девочке было семь лет. Это с самого начала вызывало сомнения. Кристин Барнетт утверждает, что Наташа и выглядела, и вела себя совсем не так, как другие семилетние дети. По ее словам, девочка умело манипулировала окружающими, путалась в рассказах о своем прошлом и обладала совершенно не детским словарным запасом.

Приемные родители обнаружили, что сирота сознательно скрывала от них признаки полового созревания, которое зашло куда дальше, чем можно было бы ожидать. Это вызвало у них особую настороженность. «Становилось все более очевидно, что пациентка существенно старше, чем говорит», — констатировал врач Эндрю Макларен, следивший за здоровьем Наташи с 2010-го до 2012 года.



Наталия Барнетт за семейным столом в 2012 году (в середине слева). Кадр: телешоу «60 Minutes » / CBS News

Половое созревание — не самый надежный критерий, но есть и другие. Во-первых, молочные зубы. Первые постоянные зубы начинают замещать их с шести лет, а к 13 годам у подростков, как правило, не остается ни одного молочного зуба. Четыре зуба мудрости обычно появляются после 18 лет. Во-вторых, костный возраст. Для его определения делают рентгеновские снимки кисти и запястья. У маленьких детей на них хорошо заметны хрящевые зоны роста — так называемые эпифизарные пластинки. С каждым годом хрящи становятся тоньше, пока наконец не пропадают совсем. По их толщине и другим особенностям специалисты способны с неплохой точностью определить возраст ребенка.

Девочку дважды осматривали в детской больнице в Индианаполисе. В 2010 году врач заключил, что Наташе около восьми лет. Измерение костного возраста в 2012 году показало, что он лишь на год отличается от указанного в документах. Это ничуть не успокоило приемных родителей. Они полагали, что специалисты не учитывают болезнь, которой страдает девочка. Поскольку спондилоэпифизарная дисплазия влияет на развитие костей, костный возраст Наташи мог существенно отставать от истинного.

Кристин утверждает, что в 2011 году ее опасения подтвердились. И стоматолог, и психолог пришли к выводу, что их приемная дочь является взрослой женщиной; заключение было сделано по развитию зубов и степени полового созревания. В 2012 году Наташа попала в психиатрическую клинику, где у нее диагностировали социопатическое расстройство личности. Это заболевание проявляется не раньше 16 лет, а девочке, если верить документам, было только девять.

Макларен пишет, что после возвращения из больницы Наташа стала признаваться, что ей больше 18 лет. К тому времени он склонялся к мнению, что ей по меньшей мере 22. Социальный работник, который имел дело с сиротой, считал так же. Оба подозревали, что столкнулись со взрослой мошенницей, которая вдобавок страдает психической болезнью.

«Наталия Барнетт сделала карьеру на поддержании своего притворного возраста, — говорится в письме Макларена. — Она снова и снова дурачила людей, у которых были самые лучшие намерения. В том числе своих прежних и нынешних опекунов, врачей и приемных родителей».

Майкл и Кристин всерьез боялись, что приютили монстра, от которого не следует ждать ничего хорошего. Они решили обратиться в суд по делам о наследстве и добиться официального изменения возраста приемной дочери. Им удалось заручиться помощью адвоката Мишель Джексон, которая считается экспертом в этой области.

По словам Джексон, суды штата Индиана, где жили Барнетты, рассматривают хотя бы одну петицию об изменении возраста в год. Как правило, они касаются детей, которые приезжают из других стран и выглядят младше своих лет из-за плохого здоровья или недоедания. При рассмотрении таких дел суд руководствуется данными о костном возрасте и развитии зубов, а также показаниями психологов и других специалистов. Майкл и Кристин представили все необходимые доказательства и добились своего.



Майкл и Кристин Барнетт в 2012 году Кадр: телешоу «60 Minutes » / CBS News

Одна дома

Почти все сведения о поведении Наташи в детстве, результатах медицинских осмотров и госпитализации в психиатрической клинике исходят от Кристин Барнетт и вполне могут быть ложью. Правоохранительные органы , пытавшиеся разобраться в этой истории с 2014 года, придерживаются совершенно другой версии. Следствие считает, что семья обманом поменяла официальный возраст девятилетней девочки, чтобы избавиться от нее.

Это подтверждают показания Майкла Барнетта. На допросе в полиции он признался, что никогда не верил, что Наташа старше своего возраста. По его словам, Кристин сама учила девочку говорить, что ей 22 года и она просто выглядит младше своих лет.

Зачем это понадобилось? В 2012 году слава пришла к Джейкобу — родному сыну Кристин и Майкла, страдающему аутизмом. О вундеркинде, который с восьми лет ходит в университет на лекции по математике, рассказывали в газетах и телепередачах. Через год Кристин напишет книгу о борьбе за сына; в России ее перевод выходил под названием «Искра Божья, или Как воспитать гения». «Сегодня у Джейкоба уровень IQ выше, чем у Эйнштейна, он обладает фотографической памятью и невероятными способностями к естественным наукам, — утверждается в ее описании. — В двенадцать лет он начал работу над оригинальной теорией об астро­физике, которая, по мнению экспертов, в будущем может принести ему Нобелевскую премию».

В 2013 году 15-летнего Джейкоба взяли в престижный институт теоретической физики «Периметр» в канадской провинции Онтарио. Вслед за ним туда перебрались его родители и братья. «Это большой шаг для нашей семьи, но мы понимали, что он неизбежен, — объясняла Кристин в интервью USA Today . — Было ясно, что однажды Джейкоб использует возможности для дальнейшего образования, которые есть в Индиане, и ему понадобится новое учебное заведение».

Перед отъездом приемные родители продали дом, сняли квартиру в городе Лафейетт и поселили там Наташу. Через несколько дней сирота осталась одна в чужом городе, где у нее не было ни родственников, ни знакомых. С тех пор она ни разу не видела Барнеттов. Они не приезжали, не звонили и даже не присылали ей деньги.

По документам Наташе было 23 года, поэтому она больше не могла учиться в обычной школе. С сентября она стала ходить в школу для взрослых, которые хотят закончить среднее образование. Ее соседка рассказала журналистам, что сирота завязала знакомство с людьми из соседнего многоквартирного дома. У нее не было денег, поэтому ей приходилось полагаться на их помощь.

Через девять месяцев Наташу выселили из квартиры за неуплату. «Не представляю, куда она потом делась, — говорит соседка. — Больше ее не видела. Она перестала ходить на занятия, и мы не знали, что с ней случилось».



Дом в Лафейетте, который сняли для Наталии. Скриншот: Google Maps

Обвинения

В сентябре 2014 года директор школы сообщил об исчезновении ученицы в офис шерифа округа. Сироту быстро нашли, допросили и возбудили дело о пренебрежении родительскими обязанностями — именно так выглядела история о брошенной приемной дочери с точки зрения полицейских.

Судебные документы не сообщают, чем занималась Наташа в течение следующих пяти лет. Известно, что в феврале 2016 года она уехала из Лафейетта, а спустя две недели петицию об удочерении подала другая семейная пара. Барнетты были против. В январе 2018 года потенциальные опекуны Наташи передумали и отозвали петицию.

11 сентября 2019 года Майклу и Кристин Барнетт предъявили обвинения. Их подозревают в том, что они бросили иждивенку без помощи и подвергли ее жизнь опасности. И то, и другое грозит им уголовным наказанием. Майкл добровольно сдался полиции, внес залог и через час вышел на свободу до суда. Кристин, судя по всему, по-прежнему в Канаде.

Женщина утверждает, что узнала о преследовании лишь после того, как ей стали звонить журналисты. По ее словам, обвинения шокировали ее. Она настаивает на том, что ее семья стала жертвой аферы, и Наташа была совершеннолетней с первого дня их знакомства. Майкл также изменил показания и теперь, по утверждению его адвоката, придерживается той же версии.

На чьей стороне правда, определит суд, который начнется не раньше следующего года. Кому верить, не знают даже сами сотрудники полиции. «Кончится тем, что про это снимут сериал», — признался один из них местному телеканалу.