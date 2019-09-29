По согласованию с Могилевским областным исполнительным комитетом заместителем председателя Быховского районного исполнительного комитета назначен ЖЕЛОБКЕВИЧ Александр Валериевич.
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Назначение в Быховском районе
30.09.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
По согласованию с Могилевским областным исполнительным комитетом заместителем председателя Быховского районного исполнительного комитета назначен ЖЕЛОБКЕВИЧ Александр Валериевич.
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По согласованию с Могилевским областным исполнительным комитетом заместителем председателя Быховского районного исполнительного комитета назначен ЖЕЛОБКЕВИЧ...
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