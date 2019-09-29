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Назначение в Быховском районе

30.09.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Назначение в Быховском районеПо согласованию с Могилевским областным исполнительным комитетом заместителем председателя Быховского районного исполнительного комитета назначен ЖЕЛОБКЕВИЧ Александр Валериевич.

 
 
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По согласованию с Могилевским областным исполнительным комитетом заместителем председателя Быховского районного исполнительного комитета назначен ЖЕЛОБКЕВИЧ...
 
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