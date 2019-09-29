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Наш кандидат в сенаторы

30.09.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быхове состоялось совместное заседание президиума районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета по выдвижению кандидата в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Наш кандидат в сенаторы

Право проводить общественно-политическое мероприятие предоставили председателю районного Совета депутатов Вячеславу Сидоренко, и на нем присутствовали председатель областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик и начальник филиала №700 Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» Олег Козаредов.

Начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Татьяна Ермолицкая напомнила, что право выдвижения кандидатов в члены Совета Республики принадлежит президиумам местных Советов депутатов базового уровня и соответствующим исполнительным комитетам, причем одна кандидатура может выдвигаться от нескольких районов. А сенатором может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующего региона не менее 5 лет. При этом один человек не может одновременно являться членом двух палат парламента: нижней — Палаты представителей и верхней — Совета Республики. При этом член Совета Республики не может одновременно являться членом правительства. Срок полномочий сенатора — четыре года.

В Совет Республики входят 64 человека. Каждая область и город Минск представлены восемью сенаторами, еще восемь человек в верхнюю палату имеет право назначать Глава государства.

Голосование по зарегистрированным ЦИК претендентам на места в верхней палате парламента проходит на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Минского горсовета. Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов.

В соответствии со статьей 100 Избирательного кодекса Республики Беларусь, президиум Быховского районного Совета депутатов и Быховский районный исполнительный комитет выдвинули кандидатом в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктора Ананича.

Виктор Михайлович родился 5 июня 1963 года в городе Бобруйск. Здесь окончил среднюю школу №25, а в 1983 году с отличием местный лесотехнический техникум, получив распределение в ПО «Бобруйскдрев», где начал свою трудовую деятельность в инструментальном цеху. Проработал в объединении более 13 лет, из них 6 лет – заместителем председателя профкома объединения.

Получил второе образование в Минском финансово-экономическом колледже по специальности «Банковское дело», а затем – два высших: Белорусский государственный экономический университет, Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Виктор Ананич в банковской сфере с 1995 года. Он занимал должности экономиста филиала №302 АКБ «Приорбанк» в Бобруйске, заместителя управляющего филиалом, начальника отдела отделения ГУ Национального банка по Могилевской области в Бобруйске, начальника управления экономики Бобруйского горисполкома, заместителя главы администрации Ленинского района города Бобруйска. Он — Почетный гражданин этого города.

В декабре 2006 года вступил в должность директора филиала ОАО АСБ «Беларусбанк» №703 в г. Бобруйске, а через пять лет возглавил филиал №700 Могилевского областного управления. В марте 2017 года стал председателем правления ОАО «АСБ Беларусбанк».

Кандидатуру претендента в сенаторы поддержали председатель областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик и председатель районного объединения профсоюзов Наталья Приборец. В своих выступлениях они характеризовали Виктора Ананича как очень опытного руководителя, способного активно содействовать развитию нашей Могилевской области.

В ответном слове Виктор Михайлович поблагодарил участников совместного заседания за предоставленную ему возможность войти от родной Могилевщины в новый состав белорусского парламента.

Решение о выдвижении Ананича Виктора Михайловича кандидатом в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва было принято единогласно.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.

 
Теги: Минск
 
 
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В Быхове состоялось совместное заседание президиума районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета по выдвижению кандидата в члены Совета...
 
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