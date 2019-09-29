На Быховщине прошел районный конкурс техников-осеменаторов

Источник материала: Маяк Преднепровья

В целях повышения профессионального мастерства работников по воспроизводству стада КРС на базе ОАО «Быховрайагропромтехснаб» прошел ежегодный районный конкурс техников-осеменаторов с участием председателя райисполкома Дмитрия Мартиновича, зооветспециалистов области и района.









На техников-осеменаторов, которые сегодня трудятся в хозяйствах на молочно-товарных фермах, возложена большая ответственность за получение будущей валовой животноводческой продукции.

Начальник племенного отдела РУСПП «Могилевское Госплемпредприятие» Наталья Солонович, обращаясь к участникам конкурса, отметила, что в целом по области сложилась отрицательная тенденция по воспроизводству стада. В хозяйствах «минусуют» как по осеменению скота, так и по получению приплода телят. Из-за этого в текущем году область недополучила свыше 10 тысяч телят, также не выполнено задание по осеменению коров и телок. Более того, прогнозируется негативная ситуация и по следующему году. На то есть как объективные, так и субъективные причины. Тем не менее, на многие вопросы именно техники-осеменаторы в силах повлиять на местах. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, необходимо уделить больше времени и сил по выявлению животных, подлежащих осеменению. Также должен быть строгий учет и контроль.

В Быховском районе с осеменением скота проблем нет. Но нет и окончательного результата — получения приплода. В этом году недополучили 912 телят. Все это говорит о том, что резервы в районе есть и ими нужно воспользоваться. А главное — довести начатую работу до конца.

Конкурс среди осеменаторов проводится не только для того, чтобы определить лучших работников, провести аттестацию кадров, повысить престиж профессии, но и для того, чтобы еще раз обратить внимание на качественное выполнение всей проводимой работы, соблюдение технологии и четкую ее последовательность. Безусловно, многое зависит от наличия необходимых специалистов, от рациона кормления скота, сбалансированности кормов, лечения больных животных и некоторых других факторов. Но все же основная ответственность за результат конечной работы ложится на «плечи» именно осеменаторов.

Участники конкурса в теоретической части отвечают на вопросы теста по подготовке рабочего места, ведению документации, размораживанию семенного материала и т.д. Максимальное количество баллов, которое можно набрать — 100. Причем 20 баллов засчитывается за качественную работу на местах, по выходу телят на 100 голов коров в прошлом году.

К экзаменаторам поочередно подходят техники-осеменаторы и подробно рассказывают о проводимой работе. Так, Ольга Солдатенкова из филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» уже неоднократно принимала участие не только в районных, но и областных конкурсах. Так что у нее имеются и теоретические знания, и практический опыт работы с животными. Она шаг за шагом рассказывает о своей повседневной работе. Другие специалисты также стараются продемонстрировать свои знания. Но, как показывают результаты конкурса, из 25 вопросов максимальное количество правильных ответов получено лишь на 21. Поэтому знания все же нужно «подтянуть» и применить их на практике, показав свое мастерство и добившись положительного результата.

Глава района Дмитрий Мартинович отметил, что технология искусственного осеменения животных не менялась на протяжении нескольких лет. И ее необходимо соблюдать и добросовестно относиться к работе. Вместе с тем, он заострил внимание на том, что только слаженная работа на местах позволит выйти на достойный уровень. А он необходим. Принята программа развития агропромышленного комплекса Быховского района. И, чтобы выполнить доведенные показатели, в том числе в животноводческой отрасли, необходимо приложить максимальные усилия. Условия по оплате труда разработаны, заготавливается кормовая база на зимне-стойловый период, ведется закладка урожая на 2020 год. В целом хозяйства района ежегодно должны получать 12 тысяч телят. Это позволит выполнить и другие доведенные показатели. В заключение председатель райисполкома Дмитрий Мартинович поблагодарил всех техников-осеменаторов за их нелегкий труд и пожелал успехов в работе.

По итогам конкурса наибольшее количество баллов — 89,9 —набрала техник-осеменатор Тамара Беленкова из ОАО «Быховский», заняв первое место среди специалистов данной категории. На втором месте техник-осеменатор ОАО «Следюки» Людмила Букетова, третье место разделили между собой Елена Яночкина из ОАО «Следюки» и Ольга Солдатенкова из филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ». Победителям районного конкурса вручены почетные грамоты и ценные подарки РУСПП «Могилевское Госплемпредприятие». Всех конкурсантов поддержал райком профсоюза работников агропромышленного комплекса. Его председатель Валентина Гирилович вручила техникам-осеменаторам ценные подарки и адресовала наилучшие пожелания.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.