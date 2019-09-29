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56:0. В Бразилии прошел один из самых результативных матчей в истории футбола

30.09.2019 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошедшую субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдет в историю официальных матчей мирового футбола. В ходе чемпионата штата Рио женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счетом 56:0, пишет championat.com.


Фото: flamengo.com.br

Официальный Twitter-аккаунт команды подтвердил, что это был самый крупный счет в истории лиги, однако не рекордным в истории официальных поединков в мире.

Самым крупным официально зафиксированным счетом в истории футбола является игра чемпионата Мадагаскара, состоявшаяся 31 октября 2002 года между командами «Адема» и «Л'Эмирн», завершившаяся со счетом 149:0 в пользу хозяев, однако в том матче гости целенаправленно забивали в свои ворота в целях протеста против арбитра.

На втором месте до сих пор был матч отборочного турнира ОФК к чемпионату мира 2002 года между сборными Австралии и Американского Самоа, состоявшегося 11 апреля 2001 года и завершившегося победой хозяев со счетом 31:0.

 
 
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Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо».
 
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