|
56:0. В Бразилии прошел один из самых результативных матчей в истории футбола
Источник материала: Tut.by
В прошедшую субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдет в историю официальных матчей мирового футбола. В ходе чемпионата штата Рио женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счетом 56:0,
Официальный Twitter-аккаунт команды подтвердил, что это был самый крупный счет в истории лиги, однако не рекордным в истории официальных поединков в мире.
Самым крупным официально зафиксированным счетом в истории футбола является игра чемпионата Мадагаскара, состоявшаяся 31 октября 2002 года между командами «Адема» и «Л'Эмирн», завершившаяся со счетом 149:0 в пользу хозяев, однако в том матче гости целенаправленно забивали в свои ворота в целях протеста против арбитра.
На втором месте до сих пор был матч отборочного турнира ОФК к чемпионату мира 2002 года между сборными Австралии и Американского Самоа, состоявшегося 11 апреля 2001 года и завершившегося победой хозяев со счетом 31:0.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)