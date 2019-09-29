Когнитивный диссонанс. «Умные» автомобили сходят с ума на наших дорогах

Источник материала: Аргументы и факты

В Европе эти машины уже не редкость. Однако оттестированная и опробованная технология пасует при встрече с отечественными реалиями. Способны ли они ужиться в условиях нашего бездорожья?

Одним из флагманов европейского рынка в области автоматизированного управления является Volvo. Автомобиль имеет систему Pilot Assist, которая продолжительное время может вести транспортное средство по трассе без участия водителя. От человека требуется только сидеть и контролировать процесс передвижения, время от времени подправляя баранкой курс. Есть похожие системы и на менее дорогих марках, таких как Volkswagen или Skoda. Они не могут часами нестись по автострадам, как Tesla, но кое-какие услуги водителю оказать в состоянии. Именно с ними и удалось пообщаться на практике, причем не в Москве и не на европейских автострадах, а в российской глубинке, где не все хорошо с дорогами и с окружающей инфраструктурой.

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Одна из самых полезных опций в новой машине — это система предупреждения об автомобилях в мертвых зонах Blind Spot Detect. Она зайдействует радарные датчики в нижней части заднего бампера, а также пользуется информацией от комплекса предупреждения смены полосности движения. Работает он таким образом. Если водитель собирается перестроиться, а в «мертвой» зоне притаился соседний автомобиль или какой-нибудь лихач собирается опередить вас справа, то управляющая электроника будет препятствовать совершению маневра. Она нагрузит электроусилитель дополнительной тяжестью и будет мешать повороту баранки, попутно сообщая водителю с помощью мигающей иконки на приборной панели, что есть риск столкновения.

Радар отслеживает цели не только сбоку, но и сзади, и будет сковывать электроусилитель до тех пор, пока в соседней полосе не образуется свободное пространство для маневра. Это удобно, так как самому не всегда удается заметить, что делается по бокам машины.

А вдруг водитель захочет вопреки предупреждениям Blind Spot Detect вклиниться в соседний поток? При необходимости человек способен продавить руль через «каменеющий» усилитель.

К примеру, нужно встроиться в правый ряд перед поворотом, а там уже несутся такси и маршрутки. Образовался карман, и за пару секунд совершается перестроение. Естественно, Blind Spot Detect будет вмешиваться и возвращать руль, однако если водитель проявит настойчивость, то можно все равно побороть электронного помощника. Даже хрупкая девушка может пересилить старания Blind Spot Detect. Электроника призвана помогать избегать неприятностей, а не создавать их. Хотя при знакомстве с другими помощниками вождению понимаешь, что, к сожалению, это получается у нее не всегда.

Есть у Skoda так называемый автоподруливатель, то есть Traffic Jam Assist, следящий за полосами движения и самостоятельно вмешивающийся в управление, если водитель отвлекся и не успевает вовремя скорректировать увод машины в сторону. Он может работать как в паре с адаптивным круиз-контролем (ACC), так и самостоятельно. К примеру, отвлекся от дороги, расслабился, полез за смартфоном, чтобы порыться в навигации, а дорога начала плавно изгибаться, и автомобиль предательски пополз с полосы. Только краем глаза заметил увод, а электроника уже мастерски скорректировала курс. Руль сам повернулся в руках, словно до него дотронулся призрак. Это нравится, но до поры до времени.

Еще Traffic Jam Assist полезен при движении по загородным трассам, на участках с волнистым асфальтом. На кочках автомобиль таскает по полосе, и приходится вмешиваться, чтобы компенсировать рысканья. Помощник умеет делать это самостоятельно. Чувствуешь, как руль оживает в руках и выставляет машину на прежнюю траекторию.

Глюки и ошибки

А теперь о недостатках. Если разметка нарисована идеально, отлично выделяется на фоне серого асфальта и хорошо просматривается камерой, то помощник работает неплохо. Traffic Jam Assist способен иногда держаться в полосах даже без всякой разметки, ориентируясь по продольным трещинам между полосами дороги. Но это в Европе, а у нас в стране дороги обескураживают умный искусственный интеллект, и он теряется от нелогичности увиденного.

К примеру, едет автомобиль по региональной двухполосной трассе без разметки. Помощник отключен и никак себя не проявляет. Вдруг на дороге появляются грязные следы от грузовиков, ровные подтеки масла или следы шин, которые компьютер по какой-то причине принимает за полосы разметки. От увиденного у искусственного интеллекта начинается когнитивный диссонанс, он тут же подключается и пытается спасти автомобиль, подправив его траекторию движения. Причем почему-то он самоубийственно тянется на середину дороги, где ездит встречный транспорт. В общем, хватаешься за непослушный руль и стараешься сдержать его на месте. Становится реально страшно, когда искусственный интеллект вдруг начинает клонить машину прямо в лоб магистральному тягачу, едущему навстречу...

Еще один глюк на наших дорогах был замечен на небольших региональных трассах в Тверской области. ГОСТ допускает нанесение разметки без разделительной белой линии, только по краям дороги. Однако программа подобных правил не знает. Две полосы на любой дороге для чешско-немецкого искусственного интеллекта — это полоса движения в одну сторону. Поэтому компьютер старается выставить Skoda Superb ровно посередине полосы. Чуть отвлекся, а автомобиль уже выползает на середину трассы и летит между полос движения. Приходится лезть в дебри меню и отключать Traffic Jam Assist.

В общем, искусственный интеллект, насколько бы хорошим он ни был, требует идеальной дорожной инфраструктуры. У нас ее нет, и помощники превращаются в обузу. Сейчас электронные системы продаются как игрушки, которые отчасти демонстрируют величие будущих технологий. Однако при всех усилиях инженеров они не достигли еще и десятой части обещанного функционала. Срабатывание через раз, частые отключения и ошибки в очевидных местах трасс требуют от водителя контроля не только за дорогой, но и за искусственным интеллектом. И эта дополнительная обуза утомляет. Описанная картина наблюдается не только в концерне Volkswagen или в составляющих его брендах, таких как Skoda, но в целом по отрасли. Искусственный интеллект ошибается у многих производителей, и пока еще рано доверяться ему, как полноценному водителю.