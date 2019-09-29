Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Ереване

Источник материала: Ежедневник





Александр Лукашенко 30 сентября -1 октября совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Как сообщает пресс-служба главы государства, что лидеры стран - участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.

Повестка дня заседания включает около полутора десятков вопросов. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах.

В пресс-службе также отметили, что Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.

Гостями саммита ЕАЭС в Ереване, помимо лидеров стран-участниц союза, станут президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.