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Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Ереване

30.09.2019 10:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Ереване

Александр Лукашенко 30 сентября -1 октября совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Как сообщает пресс-служба главы государства, что лидеры стран - участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.

Повестка дня заседания включает около полутора десятков вопросов. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах.

 В пресс-службе также отметили, что Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.

Гостями саммита ЕАЭС в Ереване, помимо лидеров стран-участниц союза, станут президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

 
 
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Александр Лукашенко 30 сентября -1 октября совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета
 
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