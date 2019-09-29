Областная Госавтоинспекция объявила творческий конкурс для детей и подростков «Добрая дорога!»

Источник материала: Полесская правда



Творческий проект для детей и подростков «Добрая дорога!» — это личное первенство среди учащихся общеобразовательных учреждений, профессионально и среднего специального образования, а также социально-педагогических учреждений и учреждений внешкольного воспитания и обучения.

Проект реализуется с 1 октября по 1 декабря 2019 года. С 20 ноября по 1 декабря конкурсные работы будут размещены на странице ГАИ УВД в социальной сети «ВКонтакте», где по итогам интерактивного голосования будут определены лучшие.

В проекте могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. К участию в конкурсах допускаются только индивидуальные работы, созданные в новом учебном году и выполненные в точном соответствии с требованиями о проведении творческого проекта «Добрая дорога!»:

конкурс анимационных и видеороликов в номинациях «Анимэ», «Видео» на темы безопасного поведения на дорогах, деятельности юных инспекторов движения и инспекторов подразделений ГАИ МВД;

конкурс юных фотографов в номинации «Фотография» по теме предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, призыва к соблюдению ПДД всеми участниками дорожного движения;

конкурс «Девиз» по теме «Добрая дорога!» на лучший призыв к соблюдению Правил дорожного движения.

Работа на конкурс анимационных и видеороликов выполняется в виде социальной рекламы временной продолжительностью – до 1 минуты.

В номинации «Анимэ» выполняется в любой программе компьютерной графики и анимации (FLASH, 3-D, др.), подается на дисках (CD, CD-R, CD-RV); в номинации «Видео» подается видеофильм (сюжет, видеоклип) на дисках (CD, CD-R, CD-RV). Работа на конкурс юных фотографов в номинации «Фотография» выполняется в любой технике. Конкурс «Девиз» — лучший слоган, четверостишие по теме «Добрая дорога!», призывающий к неукоснительному соблюдению ПДД всеми участниками дорожного движения.

Каждая работа должна сопровождаться информационным листом участника с обязательным указанием названия конкурса, номинации, названия работы; фамилии, имени и возраста автора; фамилии, имени, отчества руководителя; почтового адреса и номера телефона учреждения образования, номера контактного телефона участника.

При подведении итогов конкурса анимационных и видеороликов жюри будет оценивать оригинальность подхода к раскрытию замысла, степень художественной выразительности, качество технического исполнения.

Победители конкурса будут награждены памятными подарками от организаторов проекта: в номинациях «Анимэ», «Видео» победитель получит ноутбук; в номинации «Лучшая фотография» — мобильный телефон; в номинации «Девиз» — гироскутер.

Творческие работы следует направлять в УГАИ УВД Брестского облисполкома только до 20 ноября 2019 года почтовым отправлением по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы, д. 116 с пометкой «Творческий проект «Добрая дорога!».

Победителем может стать каждый, раскрыв свои таланты и приложив максимум усилий. Желаем всем удачи!