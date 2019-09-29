ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Областная Госавтоинспекция объявила творческий конкурс для детей и подростков «Добрая дорога!»

30.09.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Областная Госавтоинспекция объявила творческий конкурс для детей и подростков «Добрая дорога!»
Творческий проект для детей и подростков «Добрая дорога!» — это личное первенство среди учащихся общеобразовательных учреждений, профессионально и среднего специального образования, а также социально-педагогических учреждений и учреждений внешкольного воспитания и обучения.

Проект реализуется с 1 октября по 1 декабря 2019 года. С 20 ноября по 1 декабря конкурсные работы будут размещены на странице ГАИ УВД в социальной сети «ВКонтакте», где по итогам интерактивного голосования будут определены лучшие.

В проекте могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. К участию в конкурсах допускаются только индивидуальные работы, созданные в новом учебном году и выполненные в точном соответствии с требованиями о проведении творческого проекта «Добрая дорога!»:

  • конкурс анимационных и видеороликов в номинациях «Анимэ», «Видео» на темы безопасного поведения на дорогах, деятельности юных инспекторов движения и инспекторов подразделений ГАИ МВД;
  • конкурс юных фотографов в номинации «Фотография» по теме предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, призыва к соблюдению ПДД всеми участниками дорожного движения;
  • конкурс «Девиз» по теме «Добрая дорога!» на лучший призыв к соблюдению Правил дорожного движения.

Работа на конкурс анимационных и видеороликов выполняется в виде социальной рекламы временной продолжительностью – до 1 минуты.

В номинации «Анимэ» выполняется в любой программе компьютерной графики и анимации (FLASH, 3-D, др.), подается на дисках (CD, CD-R, CD-RV); в номинации «Видео» подается видеофильм (сюжет, видеоклип) на дисках (CD, CD-R, CD-RV). Работа на конкурс юных фотографов в номинации «Фотография» выполняется в любой технике. Конкурс «Девиз» — лучший слоган, четверостишие по теме «Добрая дорога!», призывающий к неукоснительному соблюдению ПДД всеми участниками дорожного движения.

Каждая работа должна сопровождаться информационным листом участника с обязательным указанием названия конкурса, номинации, названия работы; фамилии, имени и возраста автора; фамилии, имени, отчества руководителя; почтового адреса и номера телефона учреждения образования, номера контактного телефона участника.

При подведении итогов конкурса анимационных и видеороликов жюри будет оценивать оригинальность подхода к раскрытию замысла, степень художественной выразительности, качество технического исполнения.

Победители конкурса будут награждены памятными подарками от организаторов проекта: в номинациях «Анимэ», «Видео» победитель получит ноутбук; в номинации «Лучшая фотография» — мобильный телефон; в номинации «Девиз» — гироскутер.

Творческие работы следует направлять в УГАИ УВД Брестского облисполкома только до 20 ноября 2019 года почтовым отправлением по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы, д. 116 с пометкой «Творческий проект «Добрая дорога!».

Победителем может стать каждый, раскрыв свои таланты и приложив максимум усилий. Желаем всем удачи!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Строительное предприятие «Оксидон» выполнит строительно-монтажные работы по возведению одноквартирных жилых домов для многодетных семей
Брестская область подпишет на Форуме регионов соглашения о сотрудничестве с Закарпатьем и Волынью »
Новости дня
Новости разные
 
На Быховщине прошел районный конкурс техников-осеменаторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика